Mit demontat despre autostrăzi. Comparaţie România - Danemarca, ţară cu număr egal de kilometri de drumuri de mare viteză
Data publicării: 12:15 15 Apr 2026

EXCLUSIV Mit demontat despre autostrăzi. Comparaţie România - Danemarca, ţară cu număr egal de kilometri de drumuri de mare viteză
Autor: Mihai Ciobanu

autostrada Foto: Agerpres

Autostrăzile duc la reducerea numărului de accidente? Iată ce spune un expert.

Titi Aur demontează mitul conform căruia dacă avem mai mulţi kilometri de autostradă se reduce numărul accidentelor şi avertizează că autostrăzile nu garantează siguranța rutieră în lipsa unor măsuri complementare de educaţie rutieră, subliniind că România are de zece ori mai multe decese decât Danemarca la un număr similar de kilometri, principala problemă fiind lipsa educației rutiere.

Citiţi şi: O ţară europeană vrea să anuleze permisele şoferilor profesionişti dacă fac accidente mortale. Titi Aur aminteşte de o discuţie de la Min. Transporturilor

„Eu am înţeles că dacă facem autostrăzi nu mai moare lumea în accidente. Iată că nu e chiar aşa: avem în jur de 40 de morţi pe an în accidente pe autostrăzile din România, la 1.200-1.300 km de autostradă. Danemarca are tot atâţi kilometri şi are 4 morţi pe an. Adică de zece ori mai mult, comparat cu Danemarca, având acelaşi număr de km de autostradă. Bine, la ei densitatea de autostradă e mai mare fiind o ţară mai mică, dar numărul de kilometri de autostradă e egal cu România.

Ei au 4 morţi, noi avem 40.  Însă la ei educaţia rutieră începe din grădiniţă şi ţine toată viaţa. La noi educaţia rutieră e zero: începe şi se termină foarte repede la şcoala de şoferi şi atunci avem astfel de situaţii”, a spus Titi Aur la emisiunea De Ce Conducem.

titi aur
de ce conducem
