Transfăgărășanul și Transalpina, închise circulației

Circulația a fost închisă începând de luni, 20 octombrie, pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

Circulația, închisă din cauza condițiilor meteo

Decizia a fost adoptată de CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

„Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți ai CNAIR Central, DRDP București, DRDP Brașov, DRDP Cluj și DRDP Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din „Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane - Drumul Național DN 7C Transfăgărășan și Drumul Național DN 67 C Transalpina, indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia Directorului General al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 și prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 și nr.28/17.02.2021”, se arată în comunicatul CNAIR.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător.