SUA au scos România din Visa Waiver/ Homeland Security a decis că desemnarea României trebuie ANULATĂ/ Reacția Guvernului

Românii nu au nicio șansă de a călători în SUA fără vize. România este exclusă definitiv din programul Visa Waiver, în urma deciziei luate de a anula desemnarea țării noastre drept țară VWP.

UPDATE: Reacția Guvernului României:

România a îndeplinit toate condiţiile tehnice pe care administraţiile americane le-au recomandat pentru accederea în Programul Visa Waiver. În contextul politicii noii administraţii americane, dorim să continuăm colaborarea astfel încât reanalizarea candidaturii ţării noastre să aibă loc în cel mai scurt timp posibil.



Guvernul României consideră că este esenţial ca partenerii americani să transmită toate detaliile tehnice care au stat la baza anulării temporare a deciziei de intrarea a României în Programul Visa Waiver pentru ca autorităţile române să poată pregăti răspunsuri detaliate pe fiecare temă în parte.



Guvernul României este gata să lucreze alături de partenerii americani pentru întărirea siguranţei la frontierele Statelor Unite. În acelaşi timp, Guvernul consideră că, alegerea unui nou preşedinte al României, în urma alegerilor din 4 şi 18 mai, poate reprezenta cel mai important moment pentru ca ţara noastră să solicite partenerilor americani reluarea demersurilor de acceptare în Programul Visa Waiver.



Cetăţenii români merită acelaşi tratament pe care îl au cetăţenii altor state aliate care beneficiază de acces fără viză pe teritoriul american şi, de aceea, Guvernul României va continua dialogul diplomatic la cel mai înalt nivel pentru ca drepturile românilor să fie respectate.

Homeland Security a publicat un anunț în acest sens, prin care anunță retragerea desemnării României în programul Visa Waiver. Decizia vine cu doar două zile înainte de alegerile prezidențiale din România, în prim tur.

”Astăzi, Departamentul pentru Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în Programul de renunțare la vize (VWP).

În ciuda preocupărilor legate de securitate, administrația Biden a desemnat România drept țară VWP pe 9 ianuarie 2025. Pe 25 martie 2025, DHS a întrerupt implementarea VWP pentru a efectua o revizuire a desemnării României. Revizuirea respectivă s-a încheiat și, având în vedere accentul pus de această Administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației. România ar putea fi reexaminată pentru desemnarea VWP în viitor, dacă îndeplinește criteriile legale de eligibilitate” arată comunicarea DHS publicată astăzi, 2 mai 2025, pe site-ul propriu.

”Menținerea standardelor înalte ale Programului de renunțare la vize este esențială pentru securitatea noastră națională. Având în vedere accentul pus de această Administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, Secretarul pentru Securitate Internă a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să anuleze desemnarea VWP a României, cu efect imediat”, a declarat secretarul adjunct Tricia McLaughlin.

”Suntem recunoscători pentru parteneriatul strâns al României de-a lungul anilor în vederea consolidării cooperării în domeniul securității. Este posibil ca România să fie reexaminată pentru admiterea în VWP în viitor” conchide el.

Comunicatul DHS în engleză:

Release Date: May 2, 2025

WASHINGTON —Today, the Department of Homeland Security, in consultation with the Department of State, rescinded Romania’s Visa Waiver Program (VWP) designation.

Despite security concerns, the Biden Administration designated Romania as a VWP country on January 9, 2025. On March 25, 2025, DHS paused implementation of the VWP in order to conduct a review of Romania’s designation. That review has concluded and, given this Administration’s focus on border and immigration security, DHS decided that Romania’s designation should be rescinded in order to protect the integrity of the VWP and to ensure border and immigration security. Romania may be reconsidered for VWP designation in the future should they meet the statutory eligibility criteria.

“Maintaining the Visa Waiver Program’s high standards is essential to our national security. In light of this Administration’s focus on border and immigration security, the Secretary of Homeland Security has decided, in consultation with the Secretary of State, to rescind Romania’s VWP designation effective immediately,” said Assistant Secretary Tricia McLaughlin. “We are grateful for Romania’s close partnership over the years to enhance security cooperation. Romania may be reconsidered for VWP admission in the future.”

România ar fi singura țară în această situație din programul Visa Waiver. Două țări au fost scoase din program, în trecut: Singurele țări pe care SUA le-au retras din Programul Visa Waiver

Reacția MAE

”România a luat la cunoștință cu regret că Departamentul de Securitate Națională al Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waver.

Această posibilitate este prevăzută în cadrul Acordului Visa Waver. Decizia vine în contextul în care autoritățile americane au făcut o prioritate absolută, politică și tehnică, din protecția frontierelor și combaterea imigrației ilegale. Vezi aici comunicatul MAE complet

