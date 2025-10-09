Ce se întâmplă cu Visa Waiver. Ambasadorul României în SUA, precizări

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, spune că România este „pe deplin pregătită” pentru includerea în Programul Visa Waiver, iar discuțiile cu autoritățile americane se află într-un stadiu avansat.

"Noi suntem în discuții intense cu Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul de Stat. În acest moment România e pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Wavier. Mai mult decât atât, ceea ce a propus România părții SUA e un parteneriat extins de securitate, cel mai solid pe care SUA l-a avut vreodată sub Visa Wavier.

Când se va întâmplă, depinde de Administrație și sigur că modul în care facem acești pași ne dau perspective, dar nu aș vrea să anunț termene. Suntem foarte încrezători că acest parteneriat a atras atenția oficialilor SUA. România are un track record foarte bun în acest schimb de informații de a lucra cu agenții de implementare a legii. S-au făcut pași importanți din mai când s-a revocat această desemnare", a declarat Andrei Muraru.

Decizia e în mâinile Administrației Trump

Diplomatul a mai spus că momentul deciziei finale depinde exclusiv de Administrația Trump.

"Ce a depins de noi am făcut, s-a propus acest document important, un memorandum și a fost foarte bine primit și la Departamentul de Stat și la Deparptamentul pentru Securitate Internă și așteptam din partea americană să vedem decizia.

Nu știu, se poate întâmpla devreme, cum se poate întâmplă și mai târziu, sigur există un triunghi... în momentul în care acesta devine o prioritate 0 pentru aceste instituții atunci decizia se va formaliza", a mai spus ambasadorul României în SUA, la Antena 3 CNN.