Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că, în acest moment, România este pe primul loc din Uniunea Europeană la exportul tuturor culturilor, după ce a ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigații, afirmând că "deranjează foarte mult că România a ajuns la această performanță". Totodată, acesta a dezvăluit și care este planul ministerului pe care îl conduce pentru următorii ani în această privință.

"În momentul de față suntem pe primul loc la toate culturile, având în vedere că în momentul de față am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigații, cu un milion de hectare în cultura de porumb. O parte componentă din infrastructura principală de irigații a fost finanțată cu scheme de ajutor de stat, cu bani de la bugetul de stat. Complementar am avut o discuție la nivelul Comisiei Europene și organizațiile de udători au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro pe infrastructura secundară de irigații, aici vorbim de pivoți și tot ceea ce înseamnă echipamente pentru fermieri. Sprijinul a fost de 1,5 milioane de euro fără co-finanțare, inclusiv TVA-ul era iligibil prin proiect. Lucrul acesta a dus ca, în momentul de față, România să aibă 1,6 milioane de hectare irigate.

Ce înseamnă acest lucru? Gândiți-vă că un milion de hectare în cultura de porumb în sistem irigat, România produce undeva la 13-14 milioane de tone și vorbim de cultura de porumb unde în România are aproape o pondere de 2,3-2,4 de hectare. Noi vorbim de un milion în sistemul irigat, dar diferența de 1,2 milioane de hectare mai au o medie de 6-7 tone. Asta înseamnă că 7 milioane de tone din sistemul neirigat cu cele 13-14 milioane de tone din sistem irigat, România poate produce în perioada următoare aproape 18-19 milioane de tone de proumb. Nimeni la nivelul Uniunii Europene nu poate produce această cantitate de porumb", a declarat Florin Barbu la DC NEWS.

Ministrul Agriculturii: Eu cred că deranjează foarte mult că România a ajuns la această performanță

"Sunt unii care sunt supărați pe acești parametri ai României?", l-a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Din punctul meu de vedere, da, și să știți că tot ceea ce se întâmplă și toate presiunile puse pe mine ca ministru al Agriculturii, și mă refer aici la sistemul de irigații, eu cred că deranjează foarte mult că România a ajuns la această performanță", a spus Florin Barbu.

"Dacă noi am avea dublu pe irigații?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Planul până în 2027. Florin Barbu: Cu 2,7 milioane de hectare în sistemul irigat nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE

"Acesta este planul până în 2027 - 2, 7 milioane de hectare irigate", a dezvăluit ministrul Agriculturii.

"În momentul ăla va mai putea cineva să ne sufle în ceafă?", a întrebat apoi jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Nu, și în momentul de față România a devenit grânarul Europei, așa cum a fost, dar cu 2,7 milioane de hectare în sistemul irigat nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE", a răspuns Florin Barbu.