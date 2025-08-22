Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Facebook
Sursa foto: Facebook

O profesoară din Craiova și-a găsit sfârșitul în propria locuință, ucisă de soțul ei chiar sub ochii fiicei lor. Este al 36-lea femicid din acest an. Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 21 august 2025, iar polițiștii și jandarmii chemați prin apeluri la 112 au ajuns în doar câteva minute. Din păcate, era deja prea târziu. Femeia de 44 de ani zăcea fără viață, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, după ce a atacat forțele de ordine, s-a aruncat de la balcon și a murit la spital. Încă un copil rămas orfan. Încă o crimă domestică. De ce se repetă astfel de drame? Cum ajunge violența să fie tolerată și chiar scuzată în mentalul colectiv? Am stat de vorbă cu psihologul Bogdan Cotigă, care ne-a explicat mecanismele sociale și culturale ce fac ca agresorii să găsească mereu justificări, iar victimele să rămână prea des fără apărare.

Rudele observă, dar rușinea le oprește să caute ajutor

DC News: Unii specialiști spun că foarte mulți oameni care se confruntă cu tulburări psihice par la exterior perfect normali. Totuși, putem să-i recunoaștem din timp? Există semne care ar trebui să ne pună pe gânduri?

Bogdan Cotigă, psiholog: Da, la modul general, da, evident că e așa. Adică, oamenii, mai ales cei care au tulburări de ordine psihotică, au o capacitate destul de mare de disimulare. În schimb, persoanele care locuiesc cu ei, de obicei rude apropiate, soție, părinți, își dau seama în timp, chiar dacă nu au studii de specialitate. Există niște lucruri care îi obsedează, lucruri care sunt mai frecvente decât în viețile noastre. Foarte des, acuză tot felul de influențe greu de dovedit: forțele răului care îi mână să facă anumite lucruri sau ghinionul permanent care îi urmărește. 

Pentru cei din mediul de serviciu sau pentru vecini, e aproape imposibil să ne dăm seama că un om are o formă de psihoză. Dar pentru cei apropiați, cu siguranță, cel puțin la noi, în zona asta de Europă, din păcate, boala psihică este un pic ascunsă, pentru că e de obicei considerată o rușine. Oamenii tind să treacă cu vederea. Așa avem cazuri de oameni cu probleme grave de ordin psihic, care stau împreună cu familiile lor fără să fie tratați în niciun fel și la un moment dat se întâmplă cazuri tragice, pentru că avem tendința de a nu încerca să ameliorăm sau să rezolvăm lucrurile astea, mai ales când vedem pe cel de lângă noi care are problema asta. E o chestie de cultură (sau de incultură).

 

Stigmatul legat de mersul la psiholog

DC News: Că tot vorbeam despre rușine, cum am putea reduce acest stigmat? Cum îi încurajăm pe cei care suferă să ceară ajutor?

Bogdan Cotigă, psiholog: În primul rând, uitați, de exemplu, când vorbim despre psihoze, care sunt de foarte multe tipuri, cei care sunt bolnavi de aceste tipuri de psihoze nu recunosc asta. Aici, noi nu vorbim despre depresie sau anxietate. La fel e și la schizofrenie. Acești oameni nu pot să se ajute singuri.

E foarte greu să înțeleagă, de exemplu, că e ceva neregulă cu el, pentru că el nu va considera niciodată chestia asta. Este, într-un fel, responsabilitatea rudelor să acționeze în condițiile în care se observă. Pentru că aceste boli, de exemplu psihozele, nu sunt vindecabile, dar sunt ameliorabile.

Adică tratamentul medicamentos plus psihoterapia fac ca aceste simptome (sau cel puțin efectele violente ale acestor boli) să fie ținute în frâu. Cam asta se poate face. În același timp, omul devine mai maleabil, poți trăi cu el în aceeași casă, fără să aibă excese, fără să fii obișnuit sau să fii obligat să suporți niște lucruri teribile, pentru că oamenii ăștia au niște excese, de aia sunt și bolnavi. Dar ei singuri, așa, să se ducă frumos la medic sau la psihoterapeut sau la psiholog, mai rar, nu prea se întâmplă.

Cei cu boli de genul acesta, adică din gama asta a psihozelor, sau mai ales cei cu schizofrenie, au de multe ori halucinații, sunt niște lucruri pe care cred că le văd, le aud. Stigmatul de care vorbeați are legătură, de fapt, cu ceea ce crede familia.

Familia consideră că e rușinos să facă public acest lucru, adică să meargă cu persoana respectivă, să o îndrume către ajutor specializat. Apoi, din păcate, cel puțin în generațiile mai vechi, a rămas ideea că boala psihică nu prea există. Eu sunt pe tot felul de grupuri de Facebook cu oameni care spun diferite probleme. Să vedeți ce comentarii există... Sunt în continuare oameni, chiar și tineri, care consideră că nu există depresie, că nu există anxietate. Oamenii aceștia spun că depresia este că n-ai ce face sau că n-ai treabă, că nu te duci la serviciu, că de-aia ai depresie, că dacă ai munci ca mine... Adică ăsta este nivelul majorității din nefericire. Majoritatea consideră că sunt niște mofturi. Și că singurii nebuni adevărați (în sensul popular), adică oamenii cu probleme psihice, sunt cei de legat, adică cei care sunt internați forțat la psihiatrie.

Între acești oameni cu probleme foarte grave, care ajung, până la urmă, să fie internați în spitale și oamenii sănătoși există o varietate de afecțiuni psihice, unele temporare, unele definitive, pe care oamenii nu le cunosc și consideră că, de fapt, nu există. Sau, chiar dacă simt că e ceva în neregulă, e rușinos să afle lumea că soțul sau soția ta are probleme de ordin psihic.

4. Sursa foto... (violenta2_00221200.jpg)

 

Depresia nu duce la crime

DC News: În cazul din Craiova, bărbatul și-a atacat soția chiar în fața copilului. Ce impact are o astfel de traumă asupra unui copil și ce fel de suport psihologic este necesar?

Bogdan Cotigă, psiholog: E complicat, pentru că, în condițiile astea, copilul a rămas și fără mamă, și fără tată. Deci, în orice caz, copilul acela, din punct de vedere psihic, nu are cum să aibă o traiectorie neapărat bună, deși, în sfârșit, îi doresc să aibă. Dar va fi, probabil, găzduit într-o instituție specializată de stat, unde se pot face lucruri, dar puține. De fapt, efectul cel mai puternic al acestei crime este sentimentul de anxietate și de nesiguranță. Gândiți-vă că sunt situații în care tatăl, alcoolic și violent, își bate mama de față cu copilul. Copilul se sperie. Până la urmă, ăsta este efectul cel mai puternic: rămâne un om traumatizat cam pe tot parcursul vieții, cu niște probleme de adaptare, cu probleme de încredere în ceilalți.

Sunt lucruri destul de puternice, mai ales la un caz de genul acesta, adică crimă. Dar, nu știu, e foarte greu să spun că se poate face ceva concret dacă vorbim chiar de acel caz, pentru că e bine de obicei ca persoana respectivă să fie preluată de niște rude, de niște bunici care să o educe. Îi trebuie o persoană pe care să o considere persoană de sprijin în momente de genul ăsta. Deci, statul nu prea poate să facă acest lucru. Chiar dacă are psihologi și așa mai departe.

La cei 11 ani ai săi, cât are acel copil, este și destul de dificilă psihoterapia. După șapte ani se poate face, fără probleme, dar, oricum, e o perioadă de șoc post-traumatic care se rezolvă într-adevăr prin vizite la psiholog, dar neapărat însoțit de cineva. Trebuie să fie o persoană dragă, care să-i ofere cât se poate sentimentul ăla de siguranță și faptul că nu se va mai întâmpla așa ceva. Pentru că e un copil care nu poate să înțeleagă cum tatăl s-a schimbat dintr-o dată și a devenit criminal și mama nu mai e și nu mai e nici tata.

Am citit în presă presupuneri că inginerul respectiv și-a pierdut locul de muncă și ar fi căzut în depresie. Se spun tot felul de prostii. Există cazuri extrem de rare cu oameni care sunt în depresie (poate combinat cu consum de substanțe) care să ducă la violențe de genul ăsta.

Depresia este o afecțiune medie ca intensitate, adică o afecțiune psihică medie, care se caracterizează printr-o tristețe, printr-o întoarcere către sine, printr-o reducere la maxim a interacțiunilor. Adică omul respectiv nu sare la bătaie când este depresiv. Dimpotrivă, intenționează mai degrabă să-și facă sieși rău.

Deci depresia în care căzuse domnul respectiv este probabil o apreciere, eu știu, poate jurnalistică și așa mai departe. Dar, în realitate, astfel de acte sunt în general comise de oameni care au probleme de ordin psihic mai grave. Adică psihoze, de exemplu, sau schizofrenii. Le spun anumite voci, anumite rude decedate ce să facă. Acumulează tot felul de frustrări în timpul vieții.

Am stat de vorbă cu doamne care m-au sunat și care au soți ce stau de 10-15 ani cu afecțiuni psihice serioase, cu psihoze sau cu schizofrenii. Locuiesc cu ei și n-au fost niciodată la medic. Ideea este că o pierdere a unui loc de muncă poate să fie un start. Dar nu să își omoare soția. Acolo sunt alte resorturi pe care noi nu le cunoaștem și alte probleme psihice de alt ordin, mult mai dificile și mult mai grele.

 

Sinuciderea agresorului: regret sau fugă de consecințe?

DC News: Agresorul a ales să-și pună capăt vieții imediat după faptă. Putem interpreta asta ca pe un semn de regret sau mai degrabă ca pe o fugă de consecințe?

Bogdan Cotigă, psiholog: Cu siguranță e o fugă de consecințe acolo. A încercat să atace și pe polițiștii respectivi, a văzut că nu poate scăpa și atunci s-a sinucis. Sigur, nu pot să dau un diagnostic la telefon, ar fi culmea, dar în cazurile de schizofrenie există și o zonă de suicid. Schizofrenicul are și tendința de sinucidere la un moment dat. Sunt situații în care a visat noaptea că toată familia lui e compusă din diavoli și că la final trebuia să se ducă la Dumnezeu. E un caz din Focșani, foarte vechi, în care un adolescent de 14 ani și-a omorât toată familia, adică mamă, tată și soră și după aceea s-a sinucis.

Schizofrenia de obicei are niște episoade foarte agitate, maniacale, care durează foarte mult timp, un an, un an și jumătate și după aceea episoade mai scurte, depresive. Dar nu e depresia aia a unui om care are depresie simplă. E o chestiune combinată, adică pe de o parte nu mai simte dorința de a trăi, e foarte interiorizat, nu vorbește cu nimeni, are niște stări din astea catatonice, niște posturi ciudate și ai senzația că doarme, dar de fapt nu doarme, sunt niște lucruri foarte ciudățele.

De principiu, mai ales în situații de genul ăsta, nu cred că e vorba de vreun regret. Pur și simplu a vrut să scape și la final a văzut că nu reușește și atunci s-a aruncat. Asta a fost tot.

Mai mult, cred că s-a întâmplat asta pentru a nu suporta consecințele faptelor. Bine, eu nu pot să bag mâna în foc că omul a fost foarte conștient de lucrurile respective. Poate a fost într-o stare din asta de raptus, o stare de obnubilare a conștiinței, în care pur și simplu poți face niște gesturi: omori pe cineva sau te arunci de la etaj sau te omori singur. 

3. Sursa foto... (violenta_19849000.jpg)

 

Violența domestică se transmite din generație în generație. Educația și modelele familiale contează decisiv

DC News: În ultima perioadă auzim tot mai des de cazuri de violență în familie. Care credeți că sunt factorii psihologici și sociali care duc la astfel de comportamente?

Bogdan Cotigă, psiholog: Aici e discuția mai lungă. În primul rând, în afara cazurilor individuale, violențele în familie au legătură cu lucruri care țin de de educație, de exemplele familiale. Adică tata a fost alcoolic și violent și o bătea pe mama. Dacă familia respectivă are doi copii, un băiat și o fată, de cele mai multe ori băiatul, modelul tatălui, ajunge și el la viața adultă, se căsătorește, începe să bea și își bate soția. Sora lui, modelul mamei, găsește un bărbat alcoolic, violent și duce mai departe ceea ce a văzut acasă, suportând violențele soțului ei. Ajunge o chestiune transgenerațională.

Se transmit aceste lucruri prin educație, de fapt, prin exemplu dat. La nivel general, că m-ați întrebat de situațiile care favorizează comportamentul ăsta, să zicem, mai frecvent, auzim noi mai des despre el. Oamenii poate că au reușit să se mai descătușeze de anumite chestiuni care țineau de educația de care vă spuneam și au început să mai povestească, să mai spună și pe la poliție, să mai declare și pe la un ziar, pe la o televiziune ce li se întâmplă.

Sunt promovate aceste cazuri pentru că avem oameni care vor ca aceste lucruri să fie mai rare. A fost și chestiunea asta cu femicidul, deși la noi în țară sunt mai puține cazuri de femicid decât în alte țări, dar, cu toate astea, la noi există o violență domestică mult mai mare. Adică nu neapărat care se duce până la crimă, dar sunt bătăi în familie mult mai dese decât la alții din Uniunea Europeană.

Eu cred că sunt implicați mulți factori: în primul rând, lipsa de educație, dar asta e o chestiune generală care e cauză pentru multe lucruri, cum ar fi pentru faptul că lași mizerie în pădure.

Mai există și partea religioasă. Adică zona asta de educație religioasă care presupune un bărbat autoritar și o femeie docilă. Asta este ceea ce se transmite cu acest substrat religios creștin. Și atunci oamenii consideră că iau în serios aceste vorbe, și când ajung la viața adultă, fac ce li s-a spus, în loc să se cultive echilibru între soți. Aici nu mai vorbim despre situații în care femeia stătea acasă și avea grijă de copii și bărbatul se ducea și muncea cu spatele. Majoritatea părinților au serviciu și fac în mod egal lucruri. N-ar trebui să fie unul șeful celuilalt. Dar oamenii profită de obicei de lucrurile astea și se comportă în consecință: ajung în viața lor adultă și acționează violent.

Astfel, pe un fond de educație, de exemplu religioasă, în care bărbatul este considerat autoritatea și femeia trebuie să fie supusă în general deciziilor lui, se creează ideea că este o regulă să te comporți autoritar față de femei. În contextul acesta, ar fi altfel dacă societatea (nu în sensul laic, adică nu în sensul autorităților) în care noi trăim, la nivelul bunului simț, ar condamna lucrurile astea, ar considera că nu este în regulă să dai o palmă soției tale sau iubitei și așa mai departe, dacă ar considera, de exemplu, că este complet neobișnuit și că nu se poate să ai atitudinea asta față de femeia cu care locuiești.

E un lucru care ține de substratul ăsta al nostru, care are originea religioasă, pentru că în religia creștină există diferențele astea și chiar dacă cineva ar susține că nu există, doar să citească cartea respectivă și o să vadă că există. Deci sunt niște lucruri care se încurajează și care fac ca acest comportament să pară normal: de exemplu, femeia trebuie să tacă în adunări. Asta scrie în Biblie. Adică sunt niște lucruri care astea s-au transmis într-o formă sau alta. De-aia a ajuns ideea că el trebuie să fie stâlpul casei, chiar dacă câștigă mai puțin decât ea. 

Astea sunt niște lucruri care ar trebui să se vadă în relație, cine e stâlpul și cine e capul, în funcție de cât îl duce pe fiecare mintea și capabilitățile pe care le are fiecare partener. Dar la noi sunt statuate deja și atunci, având în vedere că ți se dă din start un avantaj ca bărbat, unii, poate cu mai puțină minte sau educație, profită de contextul ăsta și devin aroganți, autosuficienți, după aia violenți, că și violența asta e graduală. Întâi o palmă, după aia două, după aia trei, după aia un pumn… Nu Dumnezeu e cauza. Se creează un context favorabil pentru a putea fi violent, dacă ai și învățat acasă să fii violent. Societatea în general și gura lumii, în România, și în zona asta estică cu precădere, nu condamnă astfel de lucruri. Din contră.

Eu am auzit des chestia asta: gura aia nu putea fi oprită decât dacă îi dădeai o palmă. Asta am auzit tot de la femei, nu de la bărbați. De când este vorba, cuvântul egal cu palmă? 

Să ne aducem aminte că până acum niște ani de zile, poliția nu se băga în cazurile de violență în familie. Era o atitudine de tipul: aia e, a bătut-o, era nevastă-sa. Doar dacă erau urme reale, adică, ajungea la spital, se băgau în chestia asta. Aceste lucruri nu au legătură cu legea, că legea e destul de clară și a fost totdeauna clară.

Tot timpul am avut legi care trebuiau doar aplicate. Trec mulți ani până să ajungem să spunem uite, societatea nu mai acceptă tipul ăsta de comportament, iar membrii ei, care fac lucruri rele în familie, sunt izolați și nu mai se uită nimeni la ei. Astea sunt chestiuni care țin, probabil, de încă 100 de ani de acum încolo.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
22 aug 2025, 15:16
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
20 aug 2025, 22:56
Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)
20 aug 2025, 21:14
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
20 aug 2025, 18:07
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
20 aug 2025, 16:56
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
20 aug 2025, 16:23
Creștere accelerată a prețurilor: România, campioană europeană la inflație în iulie 2025
20 aug 2025, 14:00
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
20 aug 2025, 13:01
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: Peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
20 aug 2025, 12:28
Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat
20 aug 2025, 12:02
Au intrat dronele rusești în România? Răspunsul ministerului condus de Ionuț Moșteanu
20 aug 2025, 09:19
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
20 aug 2025, 00:00
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
19 aug 2025, 23:41
Obiceiul britanicilor care efectiv m-a șocat: Ce obișnuiesc să facă la pisicină
20 aug 2025, 17:32
Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat
19 aug 2025, 19:05
Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România
19 aug 2025, 19:06
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
19 aug 2025, 18:14
Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor
19 aug 2025, 17:32
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
19 aug 2025, 16:42
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
19 aug 2025, 16:38
Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă după avaria de duminică seara
19 aug 2025, 14:51
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
18 aug 2025, 18:38
Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO
18 aug 2025, 17:03
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
18 aug 2025, 15:08
Caviarul versus supraviețuirea ultimelor "fosile vii". Care este soarta sturionilor din Dunăre
22 aug 2025, 08:27
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
18 aug 2025, 08:49
Fosile vii, în pericol: România, ultima redută a sturionilor în Europa. Patrimoniu pe cale să dispară
18 aug 2025, 15:03
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
17 aug 2025, 22:46
Lecția pe care România trebuie să o învețe de la Marea Britanie pentru a salva vieți la trecerile feroviare - FOTO în articol
17 aug 2025, 21:40
Țeapă cu RCA. Cum s-a trezit un bucureștean fără 350 de euro în cont. Mesajul de care să te ferești
17 aug 2025, 20:36
Cele mai noi știri
acum 18 minute
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
acum 39 de minute
Mersul japonez, mai eficient decât cei 10.000 de pași pe zi. Ce presupune
acum 45 de minute
Studenții români din diaspora, dornici să studieze medicina în România, la UMF Carol Davila. Din ce țări vin / video
acum 48 de minute
Interpol lovește dur în criminalitatea cibernetică din Africa: Peste 1.200 de arestări și aproape 100 de milioane de dolari, recuperate
acum 59 de minute
Ivan: Am emis ordinul de ministru prin care se alocă 50 de milioane de lei pentru minerii din Valea Jiului
acum 1 ora 16 minute
Organizație europeană cere deschiderea consultărilor publice pentru revizuirea Directivei accizelor la tutun
acum 1 ora 23 minute
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
acum 1 ora 52 minute
Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel