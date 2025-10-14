€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 14:40 14 Oct 2025

Când distrugerea creativă devine artă economică. Analiza lui Mircea Coșea
Autor: Mircea Coșea

cosea_00152700 FOTO: Agerpres
 

Premiul Băncii Suedeze pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel din 2025 a fost acordat lui Joël Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru munca lor privind rolul crucial al inovării în creșterea economică pe termen lung.

Acest trio întruchipează însăși spiritul progresului modern, fondat pe încrederea în creativitatea umană. Inovația constantă din ultimele două secole a pus bazele prosperității de care se bucură societățile noastre astăzi.

Philippe Aghion (francez), profesor la Collège de France, INSEAD și London School of Economics, și Peter Howitt (canadian), de la Universitatea Brown din Statele Unite, au formalizat teoria distrugerii creative, dragă lui Joseph Schumpeter. Modelul lor descrie o economie în mișcare perpetuă, în care fiecare inovație înlocuiește tehnologiile învechite. Acest proces generează conflicte, unele companii dispărând, dar rămâne motorul esențial al prosperității, bazat pe concurență și flexibilitate instituționalăJoel Mokyr (american-israelian), istoric economic la Universitatea

Northwestern din Statele Unite a demonstrat, prin cercetările sale istorice asupra creșterii, că nu este suficient ca o invenție să funcționeze: trebuie să îi înțelegem principiile pentru a accelera răspândirea cunoștințelor și a stimula inovația, un mecanism care nu exista înainte de Revoluția Industrială. Mokyr subliniază, de asemenea, importanța unei culturi deschise ideilor noi și a unui mediu în care este încurajată punerea întrebărilor. Fără această libertate intelectuală, descoperirile rămân izolate.

„Munca laureaților demonstrează că creșterea economică nu poate fi considerată de la sine înțeleasă. Trebuie să păstrăm mecanismele distrugerii creative, altfel riscăm să cădem înapoi în stagnare”, subliniază John Hassler, președintele comitetului premiului. Astăzi, munca laureaților capătă o dimensiune aparte în contextul noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Mai multe ţări sunt dispuse să ajute cu 70 miliarde de dolari la reconstrucţia Gazei
Publicat acum 16 minute
„Educație fără granițe”: Irineu Dărău explică rolul platformele sociale care pot deveni punți între tinerii din diaspora și România
Publicat acum 33 minute
Întâlnire de top la Palatul Victoria: Ilie Bolojan și Milton Dick au discutat despre consolidarea relațiilor româno-australiene
Publicat acum 58 minute
Lecție de patriotism de la un copil român care trăiește în Viena: Are 11 ani și își ceartă mama dacă vorbește în limba germană / video
Publicat acum 1 ora si 18 minute
„HaiDEEE să reciclăm!” - Campania CNREE în Maramureș, un real succes: 25.000 de kg de DEEE colectate în doar o lună
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 22 ore si 49 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close