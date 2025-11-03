În urmă cu un an, lucrările la proiectul supranumit „visul lui Ceaușescu“ de la Sulina erau în toi, iar Dragoș Ioniță, președintele Administrației Zona Liberă Sulina vorbea despre potențialul economic uriaș de care va beneficia cel mai estic oraș din România odată cu finalizarea obiectivului.

În prezent, perimetrul 1 este finalizat în proporție de peste 94%, iar la perimetrul 2, stadiul lucrărilor este la 85%. Dragoș Ioniță dă asigurări că ambele obiective vor fi finalizate până la finalul acestui an, iar din 2026 va putea începe activitatea. În plus, s-a rezolvat și problema epavelor de pe fundul bazinului mare, care va fi readus la o adâncime de 11 metri în jumătatea nordică, suficient pentru a putea opera acolo navele de mare tonaj.

„Vom avea o adâncime de 11 metri în Bara Sulina, iar în proiectul numărul 3 vrem să readucem bazinul mare la cotele la care a fost livrat în anii 80, la 11,5 metri. Au fost și niște mici piedici, deoarece tot bazinul a fost inventariat ca sit arheologic. Noi am făcut conform cerințelor celor de la Comisia Regională de Cultură, lucrări de scanare a întregului bazin, s-au identificat toate epavele scufundate și știm că putem ataca partea de nord a bazinului, să o dragăm și să o readucem la 11 metri, după care să verticalizăm cheiul.

De epave nu ne atingem, deoarece nu sunt în zona de activitate. Acest bazin va ajuta ca zonă de staționare a barjelor, zonă de transbord ship to ship“, a explicat Dragoș Ioniță. Președintele AZL Sulina a spus că dacă operațiunile s-ar realiza pe Dunăre „ar fi puțin mai anevoios și ar trebui să lucrezi mai mult noaptea, când nu e trafic și nu obstrucționezi tranzitele“, având în vedere că vor opera nave de mare tonaj.

Proiectul de la Sulina scapă de riscul de a pierde finanțarea

Ținând cont că România trece printr-o criză bugetară iar multe investiții au fost stopate ca urmare a deciziei de reducere a cheltuielilor de către Guvern, și proiectul de la Sulina ar putea fi expus acestui risc, însă se pare că stadiul avansat al lucrărilor face ca acesta să fie „exonerat de riscul de a pierde finanțarea“.

„La acest proiect suntem cu stadiul lucrărilor la 85%, în timp ce la proiectul 1, peste 94%. La sfârșitul anului vom fi gata cu ambele. Platforma de peste 28.000 de mp s-a realizat în proporție de 80%. În momentul de față, datorită gradului de progres pe care îl avem, suntem exonerați de riscul de a pierde finanțarea“, a mai spus Dragoș Ioniță.

Peste 300 de locuri de muncă și 13 milioane de tone de mărfuri pe an

Orașul Sulina va avea cel mai mult de câștigat ca urmare a dării în folosință a proiectului, iar numărul de noi locuri de muncă va ajunge la 300, foarte important, pe durata întregului an. Mai mult decât atât, potrivit lui Dragoș Ioniță, obiectivul „va pune Sulina pe harta porturilor europene“.

„Pentru orașul Sulina, cele două proiecte înseamnă o dezvoltare pe orizontală, locuri de muncă pentru 12 luni pe an. În momentul de față, Sulina trăiește din turism, aceste activități fiind practicate 6-7 luni pe an. Oamenii vor să vină acasă, pentru că au aer curat, au un climat sănătos, au mare, au deltă și au hrană bio. Oamenilor le trebuie un loc de muncă și o constanță, care le vor fi asigurate prin aceste proiecte.

Un studiu făcut de o echipă de experți, prin intermediul Băncii Europene de Dezvoltare și Investiții, a arătat niște cifre fabuloase. În 15 ani se poate ajunge la 13 milioane de tone tranzitate pe an la 300 de locuri de muncă. Se va draga și bara Sulina la 11 metri, pentru a se putea intra cu nave de mare tonaj.

Sulina va fi pusă pe harta porturilor europene. În perimetrul 2 s-au investit undeva la 137 de milioane de lei, iar în perimetrul 1 undeva la 87 de milioane de lei. Prin ceea ce ne spune studiul de care am vorbit, aici vor fi undeva la 300 de locuri de muncă, iar eu sunt convins că se vor întoarce oameni în Sulina, atâta timp cât vor avea de muncă 12 luni pe an. Noi, ca autoritate portuară, punem la dispoziție, prin concesionare și închiriere, terenul portuar“, a conchis Dragoș Ioniță.