€ 5.0918
|
$ 4.3226
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0918
|
$ 4.3226
 
DCNews Stiri Trump anunță încetarea focului de 10 zile între Israel și Liban: Ambele ţări vor să vadă pacea
Data publicării: 20:29 16 Apr 2026

Trump anunță încetarea focului de 10 zile între Israel și Liban: Ambele ţări vor să vadă pacea
Autor: Tiberiu Vasile

presedintele donald trump sua Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Donald Trump afirmă că Israelul și Libanul au convenit asupra unei încetări temporare a ostilităților pentru 10 zile, în paralel cu demararea unor discuții diplomatice menite să deschidă drumul către pace durabilă.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că liderii israelian şi libanez au fost de acord cu un armistiţiu de 10 zile cu începere de la ora locală 17:00 (21.00 GMT), relatează Reuters şi AFP.

Preşedintele american a anunţat într-o postare pe Truth Social că a avut "discuţii excelente" cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele libanez Joseph Aoun.

"Aceşti doi lideri au fost de acord ca pentru a obţine PACEA între ţările lor"

"Aceşti doi lideri au fost de acord ca pentru a obţine PACEA între ţările lor, vor începe oficial un ARMISTIŢIU de zece zile la ora 05:00 P.M. Est", a postat Trump, adăugând că le-a cerut vicepreşedintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio şi şefului statului major interarme Dan Caine să colaboreze cu cele două ţări pentru a o obţine o pace de durată.

Potrivit Reuters, Trump nu a specificat ziua în care ar urma să înceapă armistiţiul, dar un oficial american a confirmat pentru agenţie că este vorba despre ziua de joi.

Tot într-o postare de joi de pe Truth Social, Donald Trump a anunţat că îi va invita pe premierul israelian Benjamin Netanyahu şi libanez Joseph Aoun la Casa Albă pentru "convorbiri substanţiale" între cele două ţări.

"Ambele ţări vor să vadă PACEA şi cred că acest lucru se va întâmpla, rapid!", a mai menţionat el, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Blocadă americană în Strâmtoarea Ormuz. Bogdan Chirieac: Ne pândește o criză mondială

Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente” și o posibilă frontieră clară
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
iran
israel
liban
conflict iran
orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close