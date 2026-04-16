Trump anunță încetarea focului de 10 zile între Israel și Liban: Ambele ţări vor să vadă pacea

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că liderii israelian şi libanez au fost de acord cu un armistiţiu de 10 zile cu începere de la ora locală 17:00 (21.00 GMT), relatează Reuters şi AFP.

Preşedintele american a anunţat într-o postare pe Truth Social că a avut "discuţii excelente" cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele libanez Joseph Aoun.

"Aceşti doi lideri au fost de acord ca pentru a obţine PACEA între ţările lor"

"Aceşti doi lideri au fost de acord ca pentru a obţine PACEA între ţările lor, vor începe oficial un ARMISTIŢIU de zece zile la ora 05:00 P.M. Est", a postat Trump, adăugând că le-a cerut vicepreşedintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio şi şefului statului major interarme Dan Caine să colaboreze cu cele două ţări pentru a o obţine o pace de durată.

Potrivit Reuters, Trump nu a specificat ziua în care ar urma să înceapă armistiţiul, dar un oficial american a confirmat pentru agenţie că este vorba despre ziua de joi.

Tot într-o postare de joi de pe Truth Social, Donald Trump a anunţat că îi va invita pe premierul israelian Benjamin Netanyahu şi libanez Joseph Aoun la Casa Albă pentru "convorbiri substanţiale" între cele două ţări.

"Ambele ţări vor să vadă PACEA şi cred că acest lucru se va întâmpla, rapid!", a mai menţionat el, conform Agerpres.

