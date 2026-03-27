Rusia se pregătește să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie 2026
Data actualizării: 20:36 27 Mar 2026 | Data publicării: 20:35 27 Mar 2026

Autor: Elena Aurel

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Alexander Novak a cerut pregătirea unui proiect pentru interzicerea exportului de benzină.

Vicepremierul rus Alexander Novak a anunţat că a cerut Ministerului Energiei să pregătească un proiect de interzicere a exporturilor de benzină de la 1 aprilie, a informat vineri Guvernul de la Moscova, transmite Reuters, potrivit Agerpres. 

Agenţia rusă de presă susţine că interdicţia va fi în vigoare până în 31 iulie.

Turbulenţele de pe piaţa globală a ţiţeiului şi produselor petroliere, cauzate de criza din Orientul Mijlociu, duc la fluctuaţii semnificative de preţ. În acelaşi timp, cererea ridicată pentru resursele de energie ale Rusiei din partea pieţelor externe rămâne un factor pozitiv, a declarat Novak.

Volumele de ţiţei procesate rămân la nivelul de anul trecut, asigurând aprovizionarea stabilă cu produse petroliere, se arată în comunicatul Guvernului.

Deficit de benzină

Câteva regiuni din Rusia şi părţi din Ucraina aflate sub control rusesc au raportat anul trecut deficit de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, şi pe fondul cererii sezoniere de combustibili.

Rusia a impus în mod repetat reduceri la exporturile de benzină şi motorină pentru a ţine sub control creşterea preţurilor şi a rezolva deficitul de aprovizionare.

Conform surselor din industrie, ţara a exportat anul trecut aproape cinci milioane tone metrice de benzină, sau aproximativ 117.000 barili pe zi (bpd). 

