Informații despre UE și NATO, vizate într-o operațiune de spionaj chineză

O operaţiune de spionaj derulată de serviciile secrete chineze, care urmărea obţinerea de informaţii sensibile despre UE şi NATO prin recrutarea de personal european prin intermediul unor profiluri false pe LinkedIn, a fost descoperită, a indicat vineri o sursă europeană din domeniul securităţii, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Această operaţiune a fost efectuată de Ministerul Securităţii Statului din China, a declarat sursa pentru AFP, confirmând informaţii din publicaţia franceză Intelligence Online şi din presa belgiană.

Zeci de persoane care au lucrat în instituţii europene sau la NATO au fost abordate pe LinkedIn de spioni chinezi care creaseră profiluri false, a explicat sursa.

Mai multe dintre aceste persoane au fost recrutate în Franţa, Belgia, Regatul Unit, Olanda şi Italia.

Prin această operaţiune, "o mare cantitate de date şi informaţii importante au putut ajunge în China", a declarat vineri pentru AFP ministrul belgian al Justiţiei, Annelies Verlinden, confirmând declaraţii pe care le-a oferit ziarului belgian L'Echo.

Subiectele de interes pentru serviciile de informaţii chineze

Unul dintre profilurile de LinkedIn false deosebit de active purta numele "Kevin Zhang" şi pretindea că este şeful unei firme de consultanţă fictive, "Oriental Consulting", cu sediul în Hong Kong.

Într-o primă fază, spionii comandau rapoarte plătite sau note de analiză plătite de la persoanele recrutate, după care le solicitau informaţii nepublice sau chiar "clasificate".

Persoanele recrutate au fost plătite cu câteva sute sau mii de euro.

Subiectele de interes pentru serviciile de informaţii chineze au vizat în principal sancţiunile şi alte măsuri impuse de Uniunea Europeană care vizau China, precum şi strategia NATO în Asia, în special în ceea ce priveşte Taiwanul.

"De-a lungul anilor, datorită unui sistem ingenios, diverşi funcţionari, cadre universitare şi alte personalităţi influente din întreaga lume au fost abordate de ceea ce s-a dovedit a fi un agent al serviciilor de informaţii chineze", a explicat ministrul belgian al Justiţiei.

"În timp ce, în trecut, astfel de misiuni erau efectuate în principal de 'specialişti', internetul şi numeroasele platforme de socializare constituie acum un teren fertil pentru marile puteri care, pe ascuns şi contra cost, conving indivizii să se angajeze în spionaj şi să răspândească propagandă", a adăugat ea.

