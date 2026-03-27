Ministerul Apărării din Letonia susține că Rusia desfășoară în prezent o operațiune de dezinformare coordonată, la scară largă, împotriva Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

"Ministerul Apărării raportează că Rusia desfășoară în prezent o operațiune informațională coordonată la scară largă împotriva Letoniei, Lituaniei și Estoniei, susținând că statele baltice permit ca teritoriile lor să fie folosite pentru atacuri ucrainene împotriva Rusiei.

Ministerul Apărării declară că Letonia, precum și Lituania și Estonia, nu sunt implicate în planificarea sau executarea contraatacurilor Ucrainei împotriva Rusiei. Statele baltice sprijină Ucraina prin furnizarea de echipamente militare, asistență umanitară și ajutor financiar, subliniind în același timp că Ucraina are dreptul legitim de a se apăra împotriva unei invazii la scară largă a Rusiei.

Prin astfel de declarații, Rusia își demonstrează slăbiciunea și încearcă să distragă atenția de la faptul că nu este capabilă să se apere împotriva contraatacurilor ucrainene de succes care vizează infrastructura rusească de-a lungul coastei Mării Baltice.

Ministerul Apărării explică faptul că obiectivul operațiunilor informaționale ale Rusiei împotriva statelor baltice este de a discredita NATO, de a diviza societatea, de a reduce încrederea în instituțiile statului și de a slăbi sprijinul pentru Ucraina. Aceste eforturi implică dezinformarea și utilizarea roboților de socializare, vizând publicul vorbitor de limbă rusă și tinerii", transmite Ministerul Apărării din Letonia într-un comunicat de presă.