Vladimir Putin a declarat că Rusia nu exclude o posibilă apropiere de țările europene.
Preşedintele rus Vladimir Putin declară că Rusia nu exclude o apropiere de ţările europene, relatează dpa, potrivit Agerpres.
Susţinând vineri un discurs la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, Putin a declarat, conform unei transcrieri emise de Kremlin, că "nu am respins niciodată dezvoltarea acestor relaţii, nici restabilirea" lor.
El a invocat în repetate rânduri înlăturarea preşedintelui ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, în urma protestelor de masă din 2014 din Ucraina, drept cauza rupturii.
Vladimir Putin a vorbit despre o lovitură de stat care fusese susţinută de SUA şi de mai multe state europene. Acest lucru a marcat începutul "lanţului de evenimente tragice care se desfăşoară încă în Ucraina", a afirmat el.
În 2014, Vladimir Putin a răspuns vidului de putere de la Kiev prin anexarea peninsulei ucrainene Crimeea şi lansarea unei operaţiuni militare mascate în estul Ucrainei.
În 2022, el a ordonat o invadare a ţării vecine. După patru ani, această invazie rămâne într-un impas militar. Cu toate acestea, Moscova îşi menţine obiectivele de război şi a respins până acum orice implicare europeană într-un acord de pace.
Consiliul de Securitate al Rusiei ar trebui să abordeze starea relaţiilor cu statele europene, în special cu Uniunea Europeană, a declarat Putin.
Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a oferit o evaluare a acestor relaţii în cadrul reuniunii, însă remarcile sale nu au fost citate de Kremlin.
