BCE avertizează: O postare virală poate doborî o bancă în situaţii de criză

Situația ar putea degenera ca în cazul Silicon Valley Bank în 2023, şi, prin urmare, monitorizarea acestor reţele sociale ar trebui să facă parte din managementul riscurilor unei bănci, transmite EFE, citată de Agerpres.

Membru în Consiliul de Supraveghere al BCE, Pedro Machado a declarat la o conferinţă despre sistemul bancar spaniol, organizată la Frankfurt, că "reţelele de socializare pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online şi mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai uşoară ca niciodată".

Panica digitală poate goli conturile în ore, nu zile

"În perioade normale, nici serviciile bancare online, nici disponibilitatea aplicaţiilor mobile nu au un efect sistematic asupra volatilităţii depozitelor", dar în perioadele de stres, utilizarea sporită a serviciilor bancare online amplifică ieşirile extreme de depozite, a subliniat Machado.

BCE a ajuns la această concluzie după ce a analizat datele de la cele mai mari 110 bănci din zona euro pe care le supraveghează direct între 2016 şi 2024.

O creştere cu 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în Uniunea Europeană (UE) în ultimii ani se traduce printr-o creştere de aproape şase puncte procentuale a ieşirilor extreme de depozite, conform cifrelor BCE.

Prin urmare, autorităţile de supraveghere trebuie să monitorizeze depozitele digitale neasigurate şi să le ia în considerare în scenariile de teste de stres, potrivit lui Machado.

"Reţelele de socializare au accelerat căderea Silicon Valley Bank" în 2023 şi au intensificat contagiunea către băncile regionale, a declarat Machado într-un discurs la conferinţa organizată de Asociaţia Bancară Spaniolă (AEB) şi Confederaţia Spaniolă a Caselor de Economii (CECA).

Până în prezent, nu s-a observat niciun efect cauzal al reţelelor de socializare asupra fluxurilor de depozite din băncile europene, cu excepţia unor cazuri specifice, cum ar fi Credit Suisse în martie 2023. Cu toate acestea, o explicaţie pentru aceasta este că datele utilizate sunt lunare şi nu surprind pe deplin ieşirile de depozite pe termen foarte scurt care au loc în câteva ore sau zile.

Prin urmare, Machado a apreciat că autorităţile de supraveghere ar trebui să analizeze posibilitatea de a cere celor mai mari bănci din zona euro să raporteze mai frecvent ieşirile de depozite retail în perioadele de stres, posibil chiar printr-o monitorizare în timp real a condiţiilor de lichiditate.

De asemenea, digitalizarea impulsionează ieşirea depozitelor din băncile tradiţionale către alternative care oferă randamente mai mari, în special depozitele neasigurate, a spus Machado.