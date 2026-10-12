Luca Niculescu, prima măsură pe care o va lua dacă ajunge prim-ministru. Săptămână decisivă pentru soarta Guvernului

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu anunţă că săptămâna aceasta va fi una determinantă pentru soarta Guvernului. Acesta spune că a lucrat la o formulă de guvernare, dar şi că va continua discuţiile cu partidele.

Luca Niculescu a reiterat necesitatea rectificării bugetare, pentru eliminarea riscurilor de blocaje, dar şi nevoia unui buget pentru anul 2027, care să fie realist şi care să respecte angajamentele luate de România, în contextul în care agenţiile de rating vor veni din nou la Bucureşti la începutul anului 2027.

"Intrăm într-o nouă săptămână, care va fi una hotărătoare pentru soarta guvernului. Ce vreau să vă spun este că am lucrat în toate aceste zile ca să găsesc o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie și, pentru început, vreau să le mulțumesc partidelor pentru dialogul și pentru deschiderea de care au dat dovadă. Toate opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile, şi astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică, avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline, și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața, viața noastră, viața de zi cu zi a românilor.

De exemplu, avem nevoie de o rectificare bugetară, pentru că fără rectificare bugetară urgentă există riscuri, riscuri de blocaje, blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente, în activitatea primăriilor, mai ales acum că se apropie iarna; există riscul întârzierii unor plăți. Mai avem o urgență, care este bugetul pe anul viitor, adică trebuie să avem un buget care să fie credibil, care să fie realist, care să fie adoptat până la sfârșitul acestui an și care să respecte angajamentele asumate de România. După cum știți, la începutul anului, agențiile de rating vin din nou în România, vor analiza din nou situația noastră, și există un risc pe care nu avem voie să-l subestimăm, adică o pierdere a calificativului care recomandă România pentru investiții", a declarat Luca Niculescu la Radio România Actualităţi.

Formulă pe 6 luni, soluţia pentru un Guvern în care să se implice şi PSD şi PNL?

Premierul desemnat le-a propus partidelor politice un acord de susţinere pentru jumătate de an, perioadă în care să fie implementate mai multe reforme prioritare.

"Înțeleg diferențele dintre partide și neîncrederea care există între ele și dacă ar fi existat soluții simple am fi avut demult un guvern și problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut, dar aceste probleme există, în timp ce guvernul cu puteri depline nu există. Am propus să ne gândim la un acord de susținere, şase luni de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele care evident că se gândesc în interesul, la interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială.

Cred că toți cei responsabili se gândesc la viitorul României și văd în ce situație este România acum. Există orgolii în fiecare dintre noi, dar nu aceasta este problema principală sau ceea ce doresc este ca, prin dialog, așa cum facem de o săptămână, și am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cu cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniştri. Pentru aceasta, trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem, cum ziceam, un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea", a mai declarat Luca Niculescu.

Se poate reduce deficitul fără noi creşteri de taxe şi impozite?

Luca Niculescu a fost întrebat şi dacă reducerea deficitului bugetar poate fi făcută în continuare fără o nouă povară pe umerii contribuabililor. Acesta spune că soluţii există, dar şi că are nevoie să vadă imaginea completă, cu cifrele în faţă.

"Există mai multe piste prin care poate fi lucrat la deficitul bugetar, după cum am mai spus, o mai bună absorbţie a fondurilor europene, şi lucrăm la aceasta, am avut discuţii tot weekendul cu responsabilii Ministerului Finanţelor, şi vreau să le mulţumesc pentru deschiderea lor. O mai bună colectare de care are nevoie România, pentru că noi vorbim des despre tăieri de cheltuieli şi evident că sunt zone în care lucrurile pot fi îmbunătăţite, dar suntem ţara din Europa cu cea mai redusă rată de colectare. Sunt bani care dispar, bani care nu se regăsesc în buzunarele statului şi care ar putea să facă lucruri bune pentru cetăţeni. Sunt banii noştri, care nu se regăsesc în serviciile pe care ni le oferă statul. Acest lucru poate fi îmbunătățit, dar, încă o dată, avem nevoie de un guvern.

O să pot să spun mai bine odată ce voi avea toate cifrele complete în față, e clar, de exemplu, că la reforma companiilor de stat, care a început, pot fi făcute progrese, dar eu aș insista mai puțin pe reduceri, s-au făcut reduceri, a fost redus deficitul, aș merge mai mult, cum spuneam, pe creșterea gradului de colectare, folosirea mai bună a finanțelor europene, care, după cum știm, sunt importante pentru finanțarea României, și, de asemenea, atragerea investitorilor. Cum ziceam, investițiile au scăzut mult în anul acesta. Investițiile care să vină din nou, și asta depinde și de gradul de încredere pe care îl au investitorii în România, investițiile noi înseamnă locuri de muncă pentru români", a mai declarat premierul desemnat.

Prima decizie pe care ar lua-o Luca Niculescu dacă ajunge prim-ministru

Luca Niculescu a fost întrebat şi care va fi prima decizie pe care o va lua dacă va ajunge la Palatul Victoria, în postura de prim-ministru cu drepturi depline.

"Rectificarea bugetară, aceasta este prima problemă. Este urgența urgențelor, pentru că fără ea sunt blocaje în funcționarea țării. Apoi, bugetul, care trebuie încheiat până la sfârșitul anului și trebuie să fie credibil. Sunt două lucruri care ne vor ocupa foarte, foarte mult timp și toată energia mea va fi dedicată unei guvernări cât mai bune a acestei țări", a completat acesta.