Vești pentru pensionari și angajați. Măsurile promise de Luca Niculescu, un semnal către PSD

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu a făcut un nou anunț, sâmbătă seara, că se lucrează intens la programul de guvernare, acesta fiind axat pe relansarea economică. Acest fapt este una dintre condițiile puse de PSD pentru a acorda votul de susținere în Parlament.

Un pachet de măsuri pentru relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare, care ar putea include soluții pentru creșterea veniturilor pensionarilor cu pensii mici și reluarea discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare, este mesajul transmis de Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, măsurile vor fi stabilite în urma consultărilor cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, ținând cont atât de nevoia de sprijin pentru românii afectați de scumpiri, cât și de scăderea deficitului bugetar.

Mesajul transmis de Luca Niculescu. Prima condiție pusă de PSD, îndeplinită de premierul desemnat de Nicușor Dan

"Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și susținerea celor care au fost cel mai mult afectați de creșterea prețurilor și de ajustarea fiscal-bugetară.



În privința pensiilor, ne propunem să identificăm soluții pentru creșterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflației și ale costului vieții. Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoțit de măsuri de solidaritate și sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie.



În ceea ce privește salarizarea, vom relua discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, astfel încât să construim un sistem mai echitabil și predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităților bugetare.



Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, având în vedere atât nevoia de a proteja veniturile românilor, cât și responsabilitatea de a continua reducerea deficitului și de a asigura stabilitatea financiară a țării", a transmis Luca Niculescu, sâmbătă seară, pe contul său de Facebook.

Setul PSD cu 12 măsuri "urgente pentru români și economie"



Sorin Grindeanu, președintele PSD, a precizat, joi, după discuțiile cu premierul desemnat, că social-democrații nu vor vota guvernul acestuia, dacă nu se va face o coaliție cu PNL și UDMR, dar fără USR, asta fiind una dintre condiții.

Cea de-a doua condiție are în vedere schimbarea direcției economice și adoptarea unor măsuri pentru relansarea economiei.

„Din perspectivă economică, i-am spus din start că ne dorim schimbarea direcției economice. Aceasta este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăcirii agresive a românilor.

Au fost prezenți și o parte dintre specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Am discutat despre elemente concrete legate de relansarea economiei, astfel încât chinurile ajustărilor economice să nu mai fie suportate de pensionari, mame, copii și firmele românești.

Niculescu ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm conturarea acestui program, să vedem soluțiile pentru oameni și pentru economie. I-am transmis lui Luca Niculescu disponibilitatea noastră ca o parte dintre colegii care au lucrat la programul de guvernare să participe activ la un dialog continuu, până la definitivarea programului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Apoi, Partidul Social-Democrat i-a transmis joi premierului desemnat Luca Niculescu un set cu 12 măsuri "urgente pentru români și economie", printre care indexarea pensiilor, adoptarea bugetului pe 2027, rectificarea bugetară, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Printre aceste măsuri sunt demararea proiectului reformei administrative, dar și un memorandum că nu vor crește taxele în 2027. O altă măsură este axată pe asigurarea stocurilor necesare de gaze și energie electrică pentru iarnă.

După trei nominalizări eșuate, Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu



Luca Niculescu a fost desemnat prim-ministru de președintele Nicușor Dan luni, 5 octombrie 2026, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni. Decretul de desemnare a fost semnat pe 6 octombrie.

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român, și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea a 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a afirmat președintele, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.

Prima misiune a lui Luca Niculescu



Premierul desemnat Luca Niculescu a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un Guvern ce va fi „profund ancorat” în direcția europeană și euroatlantică a României, menționând că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare.





„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care la rândul său este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un Guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care le vom pune în practică”, a afirmat Luca Niculescu, după ce a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru.