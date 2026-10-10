Diana Buzoianu a făcut scandal în direct. A avertizat-o pe șefa ANM: Dacă nu vă daţi demisia...

Sursa foto: Agerpres / Diana Buzoianu

Diana Buzoianu nu se lasă. Deși a fost informată încă din 12 august că au fost descoperite achiziții suspecte în ANM, aceasta i-a cerut astăzi demisia chiar omului care a informat-o, șefei ANM, Elena Mateescu.

Cele două, Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, și Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, s-au aflat în direct la un post de televiziune, unde scandalul a degenerat.

Amintim că astăzi, 10 octombrie, la aproape două luni de când Administrația Națională de Meteorologie a descoperit și depus plângere pentru achiziții ilegale cu cardul instituției, ministrul interimar i-a cerut demisia pe Facebook, justificând achizițiile ”descoperite” de corpul său de control și anunță că Ministerul Mediului va înainta raportul instituțiilor competente.

Explicațiile Elenei Mateescu despre achizițiile de la ANM

Însă, Elena Mateescu i-a răspuns, așa cum a informat-o încă din 12 august, că achizițiile au fost descoperite în urma unui audit intern și că au fost deja depuse sesizări.

”Raportul preliminar a stat la baza depunerii unei sesizări către Secția de Investigare a Criminalității Economice, în data de 12 august, pentru ca organele competente să facă verificările și să ia măsurile care se impun într-o astfel de situație. Din punctul de vedere al rolului pe care îl am, am manifestat toleranță zero față de ceea ce am descoperit în primele documente. Cu siguranță, nu pot oferi mai multe informații în acest sens, având în vedere că există o anchetă în curs de desfășurare, pe care o voi respecta ca atare, ținând cont de elementele puse la dispoziția autorităților competente” a declarat Elena Mateescu, șefa ANM.

Diana Buzoianu sare la șefa ANM

De asemenea, aceasta a precizat că nu consideră că trebuie să-și dea demisia având toleranță zero față de cele sesizate, moment în care Diana Buzoianu a intervenit, spunându-i: ”Doamna Mateescu, este absolut ridicol. Aţi acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei. Noi o să ieşim în fiecare zi cu concluzii. Dacă nu vă daţi demisia, ne vom uita juridic să sancţionăm persoanele vinovate şi de a recupera aceşti bani. Dvs. nu aţi avut toleranţă zero. Din această instituţie s-au cumpărat lenjerie intimă, vestimentaţii şi geci cu blăniţă. S-au cumpărat produse cosmetice în valoare de 12.000 lei. E ruşinos să vă acoperiţi acum”.

În plus, presa apropiată de USR deja a publicat articole ce se vor a fi denigratoare despre directoarea generală ANM, vrând să arate, peiorativ, că are venituri mari. Aceasta are două apartamente de 50 de mp în București și o mașină de 10 ani (2016) conform declarației de avere. Și, desigur, o experiență de 36 de ani în instituție.