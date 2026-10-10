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Diana Buzoianu a făcut scandal în direct. A avertizat-o pe șefa ANM: Dacă nu vă daţi demisia...

Autor: Irina Constantin
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Sursa foto: Agerpres / Diana Buzoianu

Diana Buzoianu nu se lasă. Deși a fost informată încă din 12 august că au fost descoperite achiziții suspecte în ANM, aceasta i-a cerut astăzi demisia chiar omului care a informat-o, șefei ANM, Elena Mateescu.

Cele două, Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, și Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, s-au aflat în direct la un post de televiziune, unde scandalul a degenerat. 

Amintim că astăzi, 10 octombrie, la aproape două luni de când Administrația Națională de Meteorologie a descoperit și depus plângere pentru achiziții ilegale cu cardul instituției, ministrul interimar i-a cerut demisia pe Facebook, justificând achizițiile ”descoperite” de corpul său de control și anunță că Ministerul Mediului va înainta raportul instituțiilor competente. 

Explicațiile Elenei Mateescu despre achizițiile de la ANM

Însă, Elena Mateescu i-a răspuns, așa cum a informat-o încă din 12 august, că achizițiile au fost descoperite în urma unui audit intern și că au fost deja depuse sesizări. 

”Raportul preliminar a stat la baza depunerii unei sesizări către Secția de Investigare a Criminalității Economice, în data de 12 august, pentru ca organele competente să facă verificările și să ia măsurile care se impun într-o astfel de situație. Din punctul de vedere al rolului pe care îl am, am manifestat toleranță zero față de ceea ce am descoperit în primele documente. Cu siguranță, nu pot oferi mai multe informații în acest sens, având în vedere că există o anchetă în curs de desfășurare, pe care o voi respecta ca atare, ținând cont de elementele puse la dispoziția autorităților competente” a declarat Elena Mateescu, șefa ANM. 

Diana Buzoianu sare la șefa ANM 

De asemenea, aceasta a precizat că nu consideră că trebuie să-și dea demisia având toleranță zero față de cele sesizate, moment în care Diana Buzoianu a intervenit, spunându-i: ”Doamna Mateescu, este absolut ridicol. Aţi acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei. Noi o să ieşim în fiecare zi cu concluzii. Dacă nu vă daţi demisia, ne vom uita juridic să sancţionăm persoanele vinovate şi de a recupera aceşti bani. Dvs. nu aţi avut toleranţă zero. Din această instituţie s-au cumpărat lenjerie intimă, vestimentaţii şi geci cu blăniţă. S-au cumpărat produse cosmetice în valoare de 12.000 lei. E ruşinos să vă acoperiţi acum”. 

În plus, presa apropiată de USR deja a publicat articole ce se vor a fi denigratoare despre directoarea generală ANM, vrând să arate, peiorativ, că are venituri mari. Aceasta are două apartamente de 50 de mp în București și o mașină de 10 ani (2016) conform declarației de avere. Și, desigur, o experiență de 36 de ani în instituție. 

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Comentarii (19)

VOX   •   12 Octombrie 2026   •   09:02

Fiinta asta este mizerabila, cum la fel cum mizerabil este USR, acest partid de infractori de condamnati penal, de hoti si parasute politice, un partid ca o hazna plina de materii fecale!

ma-ta ( cu cratima )   •   11 Octombrie 2026   •   12:48

Mateeasca si Buzoianca, doua verze.
Ideal ar fi sa isi dea amondoua demisia, sau sa fie demise.
Iar romanii se uita cu interes cum fetele isi pun fusta-n cap.
Romania este in cap, romanii sunt chibiti la lupta pentru ciolan, iar politicienii sunt veseli si ferice, latra stanga-dreapta cu voiosie.
Cui ii place circul si can-canul pe burta goala este fericit.

Liberalul   •   11 Octombrie 2026   •   11:58

După ce am încercat în alte părți și n-.am reușit, de exemplu RAAPPS, poate reușim la ANM să ne punem oamenii…!!!

Petre   •   11 Octombrie 2026   •   09:43

Toti comenteaza ca vine altul la conducere dar nu le pasa pe ce sunt cheltuiti banii nostrii din impozite si taxe!

Bibi   •   11 Octombrie 2026   •   07:41

Opreste-te ochelaristo. Nu ai vacanta cate școală are Mateescu. Femeia aia a anunțat poliția din august. Ai auzit? Alooooo, in august erai cu burta la soare, nu aveai cum sa știi. Când o sa dispăreți din politică, României ii va fimai bine. O oportunista habarnista.

Analistul   •   11 Octombrie 2026   •   07:30

Doamnei Buzoianu: Dacă n-a ținut cu RAAPPS poate ține cu ANM…!!!

ioan   •   11 Octombrie 2026   •   06:54

cat mai suportam mizeria asta UNIUNEA SABOTATI ROMANIA?

X   •   11 Octombrie 2026   •   06:32

Așa se întâmplă atunci când dai briciul maimuței !
Președintele Dan nu știa ce caracter au acești USR iști ?

Mihai1   •   10 Octombrie 2026   •   20:20

@John Doe - du treaba până la capăt! Povestește de ce climatologul Sorin Cheval a ieșit acum două seri destul de târziu din biroul lui Buzoianu? Nu cumva urmează să fie numit de USR la conducerea ANM? Cheval a fost susținut de USR și pentru funcția de "ambasador pactul climatic european" care s-a încheiat.

Ibit   •   10 Octombrie 2026   •   20:05

Comportament de mahala.....

Rommel   •   10 Octombrie 2026   •   19:23

fetita usr sa mai treaca prin viata,a obtinut usor un post,poate sa mai stea pe tusa

Anonim   •   10 Octombrie 2026   •   18:06

Tare faza cu "dacă nu vă dați demisia ne mutam in penal sa recuperăm tot prejudiciul". Dacă își dă demisia nu mai recuperează prejudiciul?

GB   •   10 Octombrie 2026   •   17:07

#țața +#rezist lovește din nou! Corupția trebuie stârpită dar cu mecanisme legale nu cu limbaj și comportament de mahala, cu acuzații deocamdată nedovedite, cu justiție televizată și țapi ispășitori inventați de unii. Țața de la Mediu pe criteriile acestea ar fi trebuit lunar să-și dea demisia numai la câte calamități naturale au provocat cei din subordinea ei. Faptul că ea se dezice de structurile/instituțiile executive subordonate când fac prostii și își atribuie meritele când fac bine e mârșăvie, snobism și lipsă de caracter "marca USR". WTF? Ești ministru! Ești șef peste ei și răspunzi de ei. Dar în mentalul usr-ist ei răspund doar de scaunul ministerial, angajații și clădirea Ministerului de la București restul fiind feuda care trebuie stoarsă în interes personal/de grup/de partid. Hai sictir la toate țațele și ciumpalacii USR!

Gogu   •   10 Octombrie 2026   •   17:07

Culmea tupeului userizat!!!! Tu ESTI DEMISA!!!!!! PLEACA!!!!!!

M. Coman   •   10 Octombrie 2026   •   16:05

Trăilă, cea apropiată de Bolojaf (secretar general adjunct al Guvernului Bolojaf) este INCULPATĂ în dosarul de corupție. Cere Buzoianu cumva demisia secretarului general al guvernului și a lui Bolojaf?

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