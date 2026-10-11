Elena Mateescu acuză o campanie orchestrată și întreținută împotriva ei cu scopul de a fi schimbată din funcție. Răspuns pentru Diana Buzoianu

Elena Mateescu este actualul președinte al Asociației Regionale VI (Europa) a OMM. Foto: Agerpres

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a reacționat după ce ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat noi acuzații privind achizițiile publice derulate de instituție în ultimii patru ani. Șefa ANM a răspuns punct cu punct acuzațiilor și spune că se încearcă demiterea ei.

Într-un mesaj public după acuzațiile transmise de Diana Buzoianu, Elena Mateescu afirmă că sunt necesare clarificări și respinge orice implicare directă în neregulile prezentate în spațiul public.

„Față de mesajul transmis de Dna Ministru Diana Buzoianu din această dimineață, pus evident în cheie politică la final, se impun câteva precizări fără echivoc”, a transmis directoarea ANM.

Aceasta susține că nu a utilizat cardul instituțional, despre care afirmă că a fost declarat inactiv încă de la emitere.

„Directorul general nu a utilizat cardul instituțional, acesta fiind declarat «inactiv de la emitere», aspect care a fost comunicat către Corpul de Control al MMAP prin adresa din data 18 August 2026”, a precizat Elena Mateescu.

De asemenea, șefa ANM afirmă că nu a aprobat achizițiile despre care ministrul Mediului a vorbit în mesajele sale publice și respinge acuzațiile privind aprobarea unor cumpărături în afara legii.

„Directorul general nu a aprobat niciodată achiziții de tipul celor menționate ieri de domnia sa pe pagina personală de Facebook, nu în ultimul rând nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii”, a declarat aceasta.

Șefa ANM afirmă că a sesizat organele competente la 12 august

Elena Mateescu susține că, în momentul în care a aflat despre neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil, a dispus o misiune de audit public intern.

Directoarea ANM prezintă și cronologia demersurilor întreprinse și afirmă că documentele necesare verificărilor au fost solicitate la 6 august 2026, iar sesizarea către organele competente a fost depusă șase zile mai târziu.

„Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil, și ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii.

„Solicitarea privind punerea la dispoziție a acestor documente s-a făcut în data de 6 August, iar în 12 August s-a depus în urma Raportului preliminar de audit intern sesizarea la SICE, Secția 2 Poliție din capitală”, a precizat șefa ANM.

Explicațiile privind achizițiile de calculatoare, laptopuri și mobilier

„În privința achizițiilor pentru laptopuri și calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziții publice care stabilesc și monitorizează procedurile specifice. Cu siguranță sunt puse la dispoziția autorităților documentele care au stat la baza acestor proceduri”, a afirmat directoarea ANM.

Referitor la achiziția de mobilier din 2024, în valoare de peste 1,5 milioane de lei, aceasta explică faptul că produsele au fost destinate dotării unei clădiri noi.

„Cu privire la achiziția de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfășurată în condițiile legii, acolo unde deja își desfășoară activitatea colegi din ANM asigurând funcționarea pilot a activităților Centrului”, a transmis Elena Mateescu.

Șefa ANM susține că legalitatea achiziției trebuie analizată în conformitate cu normele aplicabile.

„Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ și nu după interese conjuncturale”, a subliniat aceasta.

Audit pentru toate achizițiile din structura centrală și verificări în teritoriu

Elena Mateescu afirmă că a dispus misiuni de audit pentru toate achizițiile realizate de structura centrală a ANM, în limitele atribuțiilor pe care le are în calitate de director general. În perioada următoare, verificările vor viza și structurile teritoriale ale instituției.

„Pentru structurile din teritoriu privind activitatea de achiziții se va derula o misiune în următoarea perioadă”, a anunțat șefa ANM.

Totodată, directoarea a precizat că au fost demarate și alte verificări.

„În plus, în această perioadă se verifică totodată modul de corelare a activităților din proiectele naționale/europene cu pontajele și plățile aferente”, a mai transmis Elena Mateescu.

Elena Mateescu reclamă lipsa dialogului instituțional

Directoarea ANM afirmă că își dorește ca situația să fie clarificată printr-o comunicare instituțională, pentru a evita interpretările și distorsiunile apărute în spațiul public.

„Îmi doresc să existe o comunicare firească și care să fie realizată instituțional tocmai pentru a evita distorsiunile și interpretările apărute în spațiul public și a clarifica toate elementele, acest dialog neavând loc până în prezent. În schimb aflăm direct din spațiul public despre «constatările» din acest document”, a afirmat Elena Mateescu.

Șefa ANM consideră că acuzațiile publice au creat o imagine nedreaptă atât asupra sa, cât și asupra angajaților instituției.

„Îmi exprim convingerea că adevărul va fi relevat în cadrul procedurilor legale și se va arăta faptul că personal, ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public la adresa mea și a colegilor care își desfășoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă și nedreaptă asupra instituției și colegilor care lucrează în ANM”, a declarat aceasta.

Elena Mateescu: "Nicio neregulă care a fost constatată nu a fost ignorată”

Elena Mateescu a insistat asupra responsabilităților individuale ale angajaților și asupra obligației conducerii de a verifica respectarea atribuțiilor de serviciu.

„Fiecare salariat în cadrul ANM are responsabilități proprii pentru îndeplinirea și respectarea cu responsabilitate a atribuțiilor fișei postului, iar eu ca Director general am îndatorirea și obligația de verificare pe care o exercit prin funcția de audit intern asupra operațiunilor”, a transmis șefa instituției.

Aceasta a reiterat că, în momentul identificării unor posibile nereguli, a dispus verificări și a sesizat instituțiile competente.

„Nicio neregulă care a fost constatată nu a fost ignorată, ci dimpotrivă am declanșat prin sesizări verificarea activităților și luarea de măsuri față de respectivele nereguli. Nimeni nu este mai presus de lege, nici angajații și nici managerii”, a precizat Elena Mateescu.

Directoarea ANM: "Am respectat legea în peste 35 de ani de activitate”

În declarația sa, Elena Mateescu vorbit și despre cariera de peste 35 de ani în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, susținând că a respectat legea și nu a întreprins acțiuni care să îi afecteze imaginea profesională sau reputația instituției.

„Reafirm faptul că ANM este o instituție de prestigiu și trebuie să rămână în afara oricăror lupte politice”, a transmis aceasta.

Directoarea a făcut referire și la situația sa patrimonială, despre care afirmă că poate fi verificată prin declarația de avere.

„În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea și nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională și a instituției. Se poate verifica din declarația de avere ce dețin, după mai mult de 35 de ani de activitate.

Mi-am construit cariera prin muncă și dedicare în ani și timp pe care poate nu l-am alocat suficient familiei. Am crezut și cred în judecata corectă a societății și instituțiilor competente și nu în etichete aduse unei persoane sau întregi instituții. Am deschis drumul pentru zeci de proiecte naționale și europene și am contribuit împreună cu colegii mei la ceea ce reprezintă astăzi ANM la nivel național și internațional”, a mai transmis aceasta.

Elena Mateescu acuză o campanie pentru schimbarea sa din funcție

Șefa ANM susține că acuzațiile actuale fac parte dintr-o campanie începută în acest an, al cărei scop ar fi schimbarea sa din funcție din motive politice.

„Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcție nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional și realizările ANM. Această campanie orchestrată și întreținută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă și incorectă d.p.d.v. personal și instituțional”, a mai transmis aceasta.

Directoarea ANM a reafirmat că a acționat în limitele atribuțiilor sale și că are încredere în instituțiile statului pentru clarificarea situației și stabilirea măsurilor necesare.

„Reafirm încă o dată că am procedat întocmai atribuțiilor specifice și am încredere în instituțiile competente ale statului pentru soluționarea acestei situații și luarea măsurilor care se impun. ANM și colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog și soluții pot fi identificate măsurile care se impun și de care nimeni nu poate fi absolvit”, a conchis Elena Mateescu.

Ce acuzații a lansat Diana Buzoianu privind achizițiile de la ANM

Reacția Elenei Mateescu vine după ce Diana Buzoianu a afirmat că verificările Corpului de Control au scos la iveală achiziții directe de milioane de lei, realizate în ultimii patru ani cu presupusa încălcare a legislației.

„Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM”, a scris ministrul interimar al Mediului.

Diana Buzoianu a susținut că plata unor parfumuri cu ajutorul cardurilor oficiale ale instituției nu ar fi singura problemă identificată de Corpul de Control.

Ministrul a prezentat și valori pentru achizițiile de tonere, despre care a afirmat că au fost atribuite direct, deși ar fi depășit plafonul legal de 270.000 de lei. Potrivit acesteia, contractele au avut valori de peste 400.000 de lei în 2023, 710.000 de lei în 2024 și 570.000 de lei în 2025.

În cazul calculatoarelor și laptopurilor, Buzoianu a indicat contracte în valoare de 850.000 de lei, atribuite direct în 2023. Pentru 2024, aceasta a menționat achiziții de mobilier de peste 1,5 milioane de lei, realizate prin aceeași procedură.

„Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme”, a afirmat ministrul.