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Canada - Bosnia, meciul de la Cupa Mondială 2026 în care Jovo Lukic de la ”U” Cluj este titular

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 12 Iun 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Canada, țară organizatoare alături de Mexic și Statele Unite ale Americi, se va duela cu Bosnia pe stadionul BMO Field din Toronto în primul meci al Grupei B de la Cupa Mondială 2026.

Canada întâlnește Bosnia pe stadionul BMO Field din Toronto, în primul meci din Grupa B de la Cupa Mondială 2026. Canada - Bosnia se joacă, vineri seară, începând cu ora 22! Din această grupă mai fac parte Elveția și Qatar.

Jovo Lukic, atacantul lui ”U” Cluj și golgheterul Superligii, titular în echipa Bosniei

Jovo Lukic, în vârstă de 27 de ani, atacantul lui ”U” Cluj, golgheterul SuperLigii în sezonul recent încheiat, este titular la bosniaci.

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Canada, calificată automat la Cupa Mondială 2026. Bosnia a trecut de Țara Galilor și Italia în drumul spre turneul final

Canada este una dintre gazdele Cupei Mondiale 2026 și s-a calificat automat la turneul final. Este a treia participare a canadienilor la un Campionat Mondial, după edițiile din anul 1986 și anul 2022. În ambele dăți Canada nu a ieșit din faza grupelor.

De cealaltă parte, Bosnia s-a calificat după două baraje extrem de dificile, învingând Țara Galilor și Italia, pe care a învins-o la loviturile de departajare. Pentru Bosnia este doar a doua participare din istorie la Cupa Mondială.

Cele două naționale nu s-au întâlnit niciodată până acum.

Cele 12 grupe de la Cupa Mondială 2026


Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
Grupa B: Canada, Elveţia, Qatar, Bosnia şi Herţegovina
Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoţia, Haiti


Grupa D: Statele Unite, Australia, Paraguay, Turcia
Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeş, Curaçao
Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia


Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Capul Verde
Grupa I: Franţa, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania


Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Republica Democratică Congo
Grupa L: Anglia, Croaţia, Panama, Ghana

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