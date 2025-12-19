Eva Nicolescu și Theo Rose au incendiat finala „Vocea României”: „Am așteptat momentul ăsta de când te-am cunoscut”

Eva Nicolescu a urcat pe scenă alături de ambii antrenori, chiar dacă a cântat doar împreună cu Theo Rose, iar Horia Brenciu a fost doar figurație în moementul ei.

Momentul a fost unul dintre cele mai puternice din această seară. Cele două au adus un omagiu Mariei Tănase, într-o versiune blues intensă, construită pe energie și improvizație.

Theo Rose: „Am așteptat să cântăm împreună pe scenă”

Theo Rose a explicat alegerea piesei și abordarea artistică: „M-am gândit că dacă tot suntem aici în finală, e important ca Eva să atingă ceva esențial din muzica românească. Pentru mine, Maria Tănase e un punct esențial de plecare, de pornire, pentru orice artist român. Punct! Așa că i-am prezentat piesa asta. Noi am făcut varianta asta, eu și trupa mea, pentru spectacolul nostru „Pe vechi”. Și mi s-a părut că blues-ul vine foarte bine pe piesa asta și Maria Tănase. Ambele că vorbesc despre același lucru, despre libertate, pasiune, durere. Și cred că piesa asta nu trebuie cântată frumos. Cred că trebuie cântată cu nerv. Chiar și în versiunea ei originală.

La finalul momentului, Theo Rose i-a transmis Evei un mesaj emoționant: „Îmi place foarte tare, Eva, că te-ai aruncat. Că ai lăsat vocea să sune murdar, intens, vie. Îmi place că te-ai aruncat cu mine în treaba asta. Trebuie să știe oamenii că la nicio repetiție n-ai ieșit la fel. Și eu și Eva suntem la fel. Noi improvizăm, ne jucăm. Băi, am așteptat momentul ăsta de când te-am cunoscut. Am așteptat să cântăm împreună pe scenă. Ești una dintre marile bucurii din viața mea și îți mulțumesc foarte tare că mi-ai dat ocazia asta”.

Irina Rimes: „Cineva i-a ținut piept lui Theo Rose!”

Momentul nu a trecut neobservat de ceilalți antrenori.

Irina Rimes a subliniat performanța Evei Nicolescu, care se ridică la nivelul celor mai puternice voci din România: „Eu mă tot întrebam, când o să apară cineva să-i țină piept lui Theo Rose? Nu doar la inflexiuni, dar și la velocitate. Mi se pare că e un compliment foarte mare pentru tine. După mine, Theo Rose e una, dacă nu cea mai mare voce! Piesa asta, cel puțin de 10 ori, trebuie să mai răsune așa, în formula asta. Bravo! Felicitări! Impecabil!”.

Tudor Chirilă: „Mie mi-a plăcut versiunea asta de tip Postmodern Jukebox. Știu că nu trebuie să vorbesc foarte mult, dar trebuie să spun. Parcă au fost două Haley Reinhart. Adică foarte, foarte bine. Foarte, foarte mișto momentul. A fost mișto”.

Brenciu: „Eva ne-a dat o lecție”

Horia Brenciu a identificat incă o calitate pe lângă vocea Evei, foarte importantă:

„Uitați-vă la Eva Nicolescu. Vreau să vă spun că Eva Nicolescu ne-a dat o lecție de fiecare dată când ea a cântat sau a câștigat un pas înainte la acest concurs. Știe să se bucure. Bucurați-vă alături de ea. Ești bestială”.

Patru finaliste, un singur trofeu

În marea finală Vocea României 2025, fiecare echipă este reprezentată de un singur concurent. Cele patru finaliste ale sezonului 13 sunt:

Alessia Pop – echipa Tudor Chirilă

Anita Petruescu – echipa Smiley

Raisa Radu – echipa Irina Rimes

Eva Nicolescu – echipa Theo Rose & Horia Brenciu

Câștigătoarea va pleca acasă cu marele trofeu Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Finala promite un spectacol de excepție, iar emoțiile sunt la cote maxime.