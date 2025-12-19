Raisa Radu și Irina Rimes au deschis finala Vocea României. Chirilă: „Sunteți făcute una pentru alta”

Raisa Radu și Irina Rimes au urcat primele pe scena finalei sezonului 13 Vocea României, oferind un moment intens, încărcat de emoție. Piesa „Pădure”, compusă și interpretată inițial de Irina Rimes, a căpătat o nouă profunzime prin armonia vocilor celor două artiste. Publicul a reacționat instantaneu, iar atmosfera din sală a fost una electrizantă.

Tudor Chirilă: „Mi s-a părut wow”

Reacția lui Tudor Chirilă nu a întârziat să apară. Vizibil impresionat, juratul a vorbit despre chimia specială dintre Raisa și Irina:

„Bună seara tuturor, bună seara telespectatorilor noștri și celor prezenți aici în sală. Raisa mi s-a părut wow, îmi place foarte mult că parcă sunteți făcute una pentru alta. Adică mi se pare că este un cuplu antrenor-elev sau concurent, cum vreți să-i ziceți, perfect. Mi-a plăcut foarte mult varianta asta a pisei, foarte, foarte mult. Mi se pare că Raisa are ceva din vocea Irinei. Poate și invers, ceea ce s-o iei ca pe un cumpliment, Irina. Foarte mișto momentul, foarte mișto armonizat, foarte mișto Bubu. Foarte bine și în primul rând a transmis un soi de emoție măreață. Mi-a plăcut foarte mult”.

Irina Rimes, mesaj emoționant pentru echipă și pentru Raisa

La rândul ei, Irina Rimes a profitat de moment pentru a mulțumi întregii echipe din spatele spectacolului și pentru a-i transmite Raisei un mesaj profund personal:

„Eu vreau să mă folosesc de acest moment și să mulțumesc Loredanei, coach-ul nostru vocal din echipă. Cred că am făcut o echipă foarte bună anul ăsta. Vreau să mulțumesc și trupei. Mulțumesc Bubu, mulțumesc băieți, mulțumesc tuturor oamenilor din producție. Să știți că în show-ul ăsta lucrează peste 200 de oameni și cred că de aia este și cel mai frumos show de voci din România. Iar ție, Raisa, tu deja știi ce cred eu despre tine. Ești un copil minunat. Eu dacă o să am un copil, vreau să am un copil ca tine. Și oamenii te-au votat, te-au adus până aici, până în finală și cred că știu de ce te-au adus și sper să te voteze în continuare”.

Antrenoarea a făcut și un apel direct către public: „Să se mobilizeze Slobozia! Votați acolo puternic!”.

Patru finaliste, un singur trofeu

În marea finală Vocea României 2025, fiecare echipă este reprezentată de un singur concurent. Cele patru finaliste ale sezonului 13 sunt:

Alessia Pop - echipa Tudor Chirilă

Anita Petruescu - echipa Smiley

Raisa Radu - echipa Irina Rimes

Eva Nicolescu - echipa Theo Rose & Horia Brenciu

Câștigătoarea va pleca acasă cu marele trofeu Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Finala promite un spectacol de excepție, iar emoțiile sunt la cote maxime.