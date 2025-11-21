€ 5.0891
Subcategorii în Stiri

Duel spectaculos în echipa Irinei Rimes: Raisa Radu și Maria Petre față în față
Data actualizării: 22:11 21 Noi 2025 | Data publicării: 22:08 21 Noi 2025

Duel spectaculos în echipa Irinei Rimes: Raisa Radu și Maria Petre față în față
Autor: Alexandra Curtache

vocea romaniei Foto: Captură Video
 

Într-un moment plin de tensiune și emoție la „Vocea României”, Irina Rimes le-a pus față în față pe adolescentele Raisa Radu și Maria Petre, într-un duel ce le-a testat maturitatea vocală și expresivitatea scenică. Piesa se numește I Am Woman”, le-a spus

Pe scenă, cele două tinere au livrat un moment impecabil, îngreunând și mai mult decizia Irinei. Sigure pe ele și cu o expresivitate surprinzătoare pentru vârsta lor, Raisa și Maria au fost lăudate de toți antrenorii.

O performanță care a impresionat jurații

Pe scenă, Raisa și Maria au demonstrat o maturitate surprinzătoare pentru vârsta lor. Sigur pe ele și extrem de expresive, ambele au fost lăudate de jurați:

Raisa: „Îmi doresc să fim amândouă la același nivel și să-i facem decizia foarte grea Irinei, să o punem în cea mai mare dificultate, că ăsta este scopul. Sper să avem un moment de notă 10”.

Theo Rose: „Sunteți greu de departajat, pentru că ați fost foarte aproape vocal. E o chestie, cred, de gust. Avem de-a face cu două tipologii diferite. Maria are mai mult curaj, nu zic tupeu, că tupeu e un ușor priorativ. Adică mai mult curaj. Ea vrea să arate, se vede ce stil de femeie va fi ea pe viitor.
Raisa este mai timidă, mai în banca ei. Ea stă în spate și apreciază înainte lucrurile, după care acționează, dar cu la fel de multă forță în voce”.

Horia Brenciu: „Eu vreau ca peste cinci ani de zile, când veți fi deja niște vedete incontestabile ale muzicii românești, să vă uitați la această filmare și să nu uitați niciodată stângăciile, începuturile, când vă veți vedea cât de bine și cât de multe ați învățat, o să vreți și mai multe. Eu sper ca ce s-a întâmplat astăzi să fie un bun început pentru fiecare dintre voi, pentru carierele voastre muzicale”.

Theo Rose (din nou): „Pentru că la un moment dat a făcut o chestie care m-a electricizat, o să spun că eu acum cred mai mult în Raisa”.

Smiley: „Îmi place mult mesajul piesei. Cred că Irina a ales piesa special pentru voi. E bine să credeți în voi, pentru că aveți voci speciale. Dacă ar fi să fac o recomandare, aș merge cu Maria”.

Chirilă: „Cred că meritați o piesă mai bună din punct de vedere al diversității liniei melodice. Cred că am eu o psihoză, a fost foarte ritmică. Voi aveți niște voci foarte frumoase și e interesant că v-ați luptat. Și eu asta punctez că v-ați luptat foarte mult pe această linie melodică plictisitoare și ritmică, ați încercat să faceți ceva din asta. Recomandarea mea? Greta Thunberg”.

Duelul se decide în inima Irinei Rimes

În ciuda prestației impresionante a ambelor concurente, decizia finală a antrenoarei a fost dificilă. Irina Rimes a mărturisit:

Irina Rimes: „Mi-este foarte greu să departajez. Și m-am gândit toată ziua la asta și nu am luat o decizie încă. O să aleg cu ce-mi spune inima în momentul ăsta. Și o să merg cu Raisa”. 

vocea romaniei
