Eva Nicolescu și Andreea Silvestru au făcut scena să vibreze - Tudor Chirilă a salvat momentul cu un gest neașteptat!

Cele două artiste din echipa Theo Rose & Horia Brenciu au interpretat magistral piesa „Pretty Little Baby”, cucerind juriul și publicul. Finalul duelului a venit cu o răsturnare spectaculoasă: Tudor Chirilă a apăsat butonul roșu și a salvat concurenta eliminată!

Un duel de poveste pe scena Vocea României

Când Theo Rose și Horia Brenciu le-au adus împreună pe scenă pe Eva Nicolescu și Andreea Silvestru, nimeni nu se aștepta la un asemenea moment. Energia, expresivitatea și vocile lor puternice au făcut ca întreaga sală să vibreze.

„Ne-ați făcut să regretăm că o vom pierde pe una dintre voi. Ne pare rău că v-am pus împreună!”, a spus emoționată Theo Rose, completată de Horia Brenciu: „Ce ați făcut e o joacă foarte grea.”

Antrenorii, impresionați de fiecare notă

Toți antrenorii au fost cuceriți de interpretarea concurentelor.

„Mi s-a părut un moment foarte mișto. Regretul meu că Eva nu este în echipa mea continuă. În seara asta, Andreea mi s-a părut mai potrivită pe partea de improvizație”, a spus Tudor Chirilă.

Smiley a completat: „Mi se pare o alegere potrivită pentru voi. Mi s-a părut mai mișto improvizația Evei. Foarte greu de departajat între voi două.”

Iar Irina Rimes a recunoscut cu sinceritate: „Sunt foarte impresionată de cum s-a cântat. Mi-au plăcut ambele improvizații!”

Momentul salvării: butonul roșu al lui Tudor

După o decizie dificilă, Theo și Horia au ales concurenta care va merge mai departe în echipa lor. Dar emoția serii nu s-a încheiat aici.

Tudor Chirilă a apăsat butonul roșu, oferind o a doua șansă celei eliminate.

„Mi-a plăcut ce a făcut la partea de improvizație. Și o atitudine am văzut. Mi s-a părut de furat”, a declarat Tudor, în aplauzele publicului.

Confruntarea dintre Eva Nicolescu și Andreea Silvestru va rămâne una dintre cele mai puternice momente ale sezonului. Emoție, talent, tensiune și un gest neașteptat – toate ingredientele unui spectacol perfect.