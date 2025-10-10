Jurații de la Vocea României au început o adevărată „bătălie” pentru Anita Petruescu. Ce i-a făcut Smiley lui Tudor Chirilă / video

Anita Petruescu, o tânără în vârstă de 30 de ani din Sinaia, stabilită în Olanda, a urcat pe scena Vocea României pentru a-și urma visul. Aceasta vede participarea la concurs ca pe o experiență care ar putea să o determine să se întoarcă în România.

„Mă numesc Anita Petruescu, am 30 de ani. Am crescut într-o familie de pasionați de muzică. Tatăl meu a fost muzician și cred că de la el am primit darul de a cânta, probabil calitățile mele vocale. Sunt născută în Sinaia, dar locuiesc în Olanda, în Rotterdam. Sunt muzician, am făcut un master acolo, timp de 2 ani, după care mi-a plăcut viața de acolo, vibe-ul și am continuat să stau acolo.

Viața în Olanda e foarte faină. Comunitatea de muzicieni este formată din oameni de peste tot, provin din culturi diferite, au educație diferită și atunci te expui la niște experiențe foarte frumoase.

Când m-am mutat în Olanda, mi-am pus adesea întrebarea ce înseamnă „acasă”, unde e „acasă” sau cine e „acasă”, pentru că atunci când ai parte de o tranziție de genul ăsta, nici nu mai știi, te simți cu un picior bine în România, cu un picior bine acolo, dar parcă nu complet.

Cred că parcursul meu la Vocea României m-ar putea convinge să mă întorc acasă, să mă întorc în țară. Toată familia și prietenii mei, inițial, au fost surprinși că vin la Vocea României, pentru că mă roagă de ani de zile să fac asta. Nu iau acest show ca pe o competiție, îl iau ca pe o experiență frumoasă, pe care vreau să o trăiesc până la capăt, până unde se poate, să mă bucur de fiecare moment și să mă fac auzită.

Dintre antrenorii emisiunii, empatizez cel mai tare cu Tudor. Îmi place de el ca om, îmi place vibe-ul lui, îmi place de el ca și artist, mai ales. Am fost fan Vama Veche, mă duceam la concertele lui. Seara asta e cu atât mai importantă pentru mine, cu cât o să-l întâlnesc pe Tudor live, pe idolul meu din copilărie", a spus Anita Petruescu.

Reacția juriului

Prestația concurentei a reușit să întoarcă toate cele patru scaune, iar jurații, fascinați, au început imediat o adevărată „bătălie” pentru a o convinge pe Anita să-i aleagă.

Irina Rimes a lăudat-o pe Anita, despre care a spus că are o voce excepțională, bine pregătită și o interpretare impresionantă.

„Anita, eu cred că ești cea mai bună voce pe care am auzit-o până în momentul ăsta. Le ai pe toate și știi să dozezi. Se vede că ai școală de jazz. Ești fenomenală. Este cel mai frumos lucru pe care l-am ascultat până acum. Cred că o să fie o bătălie cruntă. Eu sunt gata să mă bat pentru tine cu toate armele și tare, tare sper să mă alegi pe mine", a spus Irina Rimes.

Smiley a spus că o consideră o posibilă câștigătoare a competiției Vocea României.

„Eu sunt absolut convins că locul tău e în echipa mea. De când ai deschis gura, de când a început piesa, zic: „Mamă, e pentru sufletul meu asta". Sunt șocat de felul în care ai cântat piesa asta. Se vede că simți muzica asta, se vede că-ți place. Se vede că nu ai venit ca la un concurs. Realmente, eu mor dacă nu vii la mine în echipă.

Cred că posibilitatea să câștigi Vocea României e foarte mare pentru tine. Real. Mi-aș dori să am eu posibilitatea asta, anul ăsta", a spus Smiley.

Tudor Chirilă a spus că Anita a reușit să creeze imagini prin vocea ei, lucru care i s-a părut extraordinar și i-a cerut insistent să aleagă echipa lui.

„Dincolo de ce ai cântat, eu cred că tu ai avut capacitatea ca, prin vocea ta, în seara asta, să creezi imagini. Este ceva absolut senzațional. Eu sunt muzician de nevoie și actor la bază. Dacă sunt la Vocea României de atâta timp, este că pentru mine show-ul ăsta a devenit într-adevăr o pasiune, o pasiune imensă, pentru că eu cred în întâlniri. Chiar îmi doresc foarte tare vocea ta și te rog mult de tot, dar mult, mult să vii echipa mea. Te rog foarte mult", a spus Tudor Chirilă.

Smiley l-a blocat pe Tudor Chirilă Pentru că a observat că Anita a fost impresionată de mesajul lui Tudor Chirilă, Smiley a folosit butonul super block pentru a-l bloca pe acesta. Prin urmare, concurenta nu a mai putut să aleagă echipa lui Tudor Chirilă, deși își dorea acest lucru.

„N-am vrut să fac asta. Când te-am văzut, că erai deja fermecată, mai aveai un pic și pluteai așa până la el... Nici eu n-am știut. Nu pot să te las. Serios.

Vreau să înțelegi. Eu sunt un om foarte bun, foarte calm, dar când îmi doresc ceva cu adevărat, sunt dispus să-mi blochez vecinul. Crede-mă că are abilitatea să vrăjească pe oricine.

Ca să înțelegi cât de bine te simt. Imediat te-am văzut cum te ducea așa: „Tudor! Doamne! Ce frumos vorbește". Anita, o singură dată pe sezon avem voie să dăm super block. Deci au fost 150 de voci. Și, sincer, nu i l-aș fi dat vecinului meu", a spus Smiley.

Concurenta a ales să meargă în echipa lui Smiley.

Video: