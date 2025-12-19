€ 5.0896
Alessia Pop a oprit respirația României în duelul cu Tudor Chirilă din finala Vocei României
Data actualizării: 23:18 19 Dec 2025 | Data publicării: 23:15 19 Dec 2025

Alessia Pop a oprit respirația României în duelul cu Tudor Chirilă din finala Vocei României
Autor: Alexandra Curtache

Alessia Pop Foto: Captură video Youtube
 

Un moment rar și intens a electrizat finala Vocei României 2025. Alessia Pop a cântat alături de Tudor Chirilă celebra piesă „De vei pleca” de la Iris și a lăsat publicul și juriul fără cuvinte încă de a primele note.

Interpretarea Alessiei Pop a impresionat instant prin maturitatea vocală și controlul impecabil, iar timbrul lui Tudor Chirilă, surprinzător de apropiat de cel al lui Cristi Minculescu, a adăugat greutate unui moment considerat de mulți „intimidant” chiar și pentru artiști consacrați.

Smiley: „O să cânt piesa asta trei zile de acum încolo”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Smiley a fost vizibil cucerit de duet:

„Foarte foarte frumos. Mă bucur foarte mult pentru această finală, pentru tine, pentru Tudor. El mi se pare că și seamănă bine la timbru cu Cristi. Deci eu acum o să cânt piesa asta încă trei zile de aici încolo, mai ales că Pavel o cântă tot timpul în pauzele de filmare. Bravo! Felicitări, Alexia! Foarte multe felicitări”.

Tudor Chirilă: „M-am apropiat de piesa asta cu frică”

Vizibil emoționat, Tudor Chirilă a vorbit deschis despre responsabilitatea de a cânta un hit emblematic Iris: „În primul rând sunt feiricit că nu m-am făcut de râs!”.

Irina Rimes a intervenit cu umor, detensionând momentul, dar fără a diminua impactul artistic al duetului.

„Se alintă!”, a strigat ea, alături de Theo Rose, gădilându-i orgoliul lui Chirilă.

„Stai puțin. Deci eu nu am crezut niciodată că o să ajung să cânt piesa asta. Noi am crescut cu Iris și pentru mulți cei din țara asta, Iris a reușit să traverseze o perioadă care ține din comunism până acum. Și e un reper. Când te apropii de piesa asta, te apropii cu frică. Asta am vrut să spun”, a explicat Tudor Chirilă.

Citește și: Eva Nicolescu și Theo Rose au incendiat finala „Vocea României”: „Am așteptat momentul ăsta de când te-am cunoscut”

„Sunt foarte fericit că îmi dau seama că n-aș fi avut niciodată curajul să cânt piesa asta dacă nu erai tu Alessia, pentru că tu m-ai inspirat. Și în momentul în care eu te-am auzit pe tine cum cânți, eu m-am speriat de moarte pentru că am știut că împreună cu ea trebuie să cânt piesa asta. Cine să o cânte altcineva dacă nu eu ca antrenor. și a trebuit să ies din zona mea de confort. Cred că, pe culoarul ăsta al bel-canto-ului, ai alergat singură în seara asta și ai făcut-o extraordinar. Îți mulțumesc foarte mult că ai lăsat un moment la care sper că mă voi uita și eu cu bucurie și sper să se uite și domnul Cristi Miculescu și toți colegii lui”, a mai adăugat acesta pentru Alessia.

Patru finaliste, un singur trofeu

În marea finală Vocea României 2025, fiecare echipă este reprezentată de un singur concurent. Cele patru finaliste ale sezonului 13 sunt:

Alessia Pop - echipa Tudor Chirilă

Anita Petruescu - echipa Smiley

Raisa Radu - echipa Irina Rimes

Eva Nicolescu - echipa Theo Rose & Horia Brenciu

Câștigătoarea va pleca acasă cu marele trofeu Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Finala promite un spectacol de excepție, iar emoțiile sunt la cote maxime.

alessia pop
tudor chirila
vocea romaniei
finala vocei romaniei
duel
Comentarii

