Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video

Alessia Pop are 16 ani și vine din Suceava, iar pasiunea ei pentru muzică a luat naștere încă din copilărie. Mama ei povestește că, de la doar trei ani, micuța știa pe de rost melodiile difuzate la radio și știa mai bine să cânte decât să vorbească. Astăzi, Alessia face naveta între Suceava și București pentru orele de canto, pentru a-și perfecționa vocea și a-și urma visul de a deveni artistă.

„Familia mea mă susține, mama și fratele meu. Părinții mei sunt divorțați. Ei au divorțat când eram eu mai mică.

Tata era și încă este alcoolic. Am trecut prin multe din cauza lui: scandalurile care erau acasă, certuri și așa mai departe.

Obișnuiam să îi cânt ca să-l liniștesc și sufletul mi s-a legat și mai tare de muzică. Categoric a devenit și modul meu de a-mi exprima suferința și eu consider că asta transmit pe muzica mea.

Chestiile pe care nu pot să le spun prin cuvinte le transmit prin note. Muzica scoate tot ce e mai bun din mine.

Am trecut peste situaţiile cu tata. Sunt un om puternic. Am avut multe de învățat din experiențele astea și vreau să ajung la stadiul în care știu că sunt bine", a spus concurenta.

Reacția juriului

Prestația concurentei a impresionat jurații și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune, însă Smiley a apăsat butonul „Mute" pentru ca Theo Rose și Horia Brenciu să nu poată comunica verbal cu concurenta.

Smiley a explicat că a apăsat butonul pentru a lua o pauză de la intervențiile lui Horia Brenciu și a spus că prestația concurentei l-a impresionat atât de mult încât și-a dorit să ajungă în echipa lui.

„Eu i-am pus pe mut pentru că e bine să mai iei o pauză de la Brenciu vorbind, din când în când. Melodia pe care ai interpretat-o m-a făcut să mă gândesc că sunt șanse mari să o alegi pe Theo. După ce că e și frumoasă și talentată, mai și vorbește frumos.

Îmi place atât de tare cât de frumos ai cântat și felul în care ai cântat și tot ce ai făcut cu vocea, încât încerc să-mi dau mai multe șanse. De-aia am dat mut. Încerc să-mi dau mai multe șanse să ajungi la mine în echipă", a spus Smiley.

„Sunt emisiunea asta de la începutul ei și misiunea mea în această emisiune este să descopăr oameni talentați care au potențialul de a deveni artiști în România. Mi-ar plăcea să am ocazia să te cunosc, să te descopăr și să pun și eu umărul la ceea ce îți dorești tu să faci. Dă-mi ocazia asta, vino la mine în echipă!", a mai spus Smiley.

Tudor Chirilă a lăudat maturitatea concurentei și a apreciat felul în care a gestionat emoțiile și durerea.

„Mie mi se pare extraordinar de importantă maturitatea ta. Paradoxal, eu nu cred că durerea trebuie tratată. Trebuie acceptată și canalizată, iar tu ai dat dovadă de o maturitate extraordinară în seara asta, făcând chestia asta atât de minunat. Mi-ar plăcea foarte mult să fii parte și din echipa Tudor, să facă lucruri pentru tine, și tu să faci lucruri pentru echipa lui Tudor. Ești absolut minunată și mi-aș dori să mă iei în calcul, să-mi dai și mie șansa asta. Felicitări!", a spus Tudor Chirilă.

Theo Rose și Horia Brenciu au încercat să transmită în scris ceea ce aveau de spus, iar eforturile lor nu au fost în zadar, deoarece Alessia Pop a ales să meargă în echipa lor.

Video: