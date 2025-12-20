€ 5.0896
DCNews Stiri Calendar ortodox decembrie 2025. Sărbători în 22, 25, 26 și 27 decembrie
Data actualizării: 14:35 20 Dec 2025 | Data publicării: 14:33 20 Dec 2025

Calendar ortodox decembrie 2025. Sărbători în 22, 25, 26 și 27 decembrie
Autor: Alexandra Firescu

calendar crestin ortodox decembrie 2025 lumanari Calendar creștin-ortodox/ foto pexels
 

Săptămâna 22- 28 decembrie se anunță una încărcată, din multe puncte de vedere. Printre planurile multe ale săptămânii, ați verificat și calendarul?

Săptămâna 22 - 28 decembrie 2025 este cea în care sărbătorim Crăciunul. În ultimii ani, această perioadă a anului s-a îndepărtat profund de esență, manifestându-se prin nervi, aglomerație în trafic, încruntare în magazine, mulți bani lăsați la casele de marcat pentru ca mesele să fie - bineînțeles - pline. Unde mai pui că Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, nu este zi liberă legală, și totul se pregătește după program, în a doua parte a zilei, când stresul crește și mai mult după o zi epuizantă de muncă plus responsabilitățile zilnice. Căutăm să ne fie casa lună, masa plină, dar uităm, în agitația noastră, despre liniște, fericire și timp prețios alături de cei dragi. 

Uitându-ne în calendarul creștin-ortodox, acesta vine cu mai multe zile de sărbătoare. Pentru români, aceste zile pică tocmai bine, oprindu-i din alergătură chiar și pentru câteva ore. 

Calendarul creștin-ortodox arată următoarele sărbători în săptămâna 22 - 28 decembrie 2025: 

22 decembrie, sărbătoare cu cruce neagră: Sfântul Ierarh Petru Movila

25 decembrie, sărbătoare cu cruce roșie: Crăciunul - Nașterea Domnului

26 decembrie, sărbătoare cu cruce roșie: Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana

27 decembrie, sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Arhidiacon Ștefan

Citește și: Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbători 

calendar ortodox
calendar ortodox decembrie
sarbatori decembrie
