Calendar ortodox decembrie 2025. Sărbători în 22, 25, 26 și 27 decembrie

Săptămâna 22 - 28 decembrie 2025 este cea în care sărbătorim Crăciunul. În ultimii ani, această perioadă a anului s-a îndepărtat profund de esență, manifestându-se prin nervi, aglomerație în trafic, încruntare în magazine, mulți bani lăsați la casele de marcat pentru ca mesele să fie - bineînțeles - pline. Unde mai pui că Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, nu este zi liberă legală, și totul se pregătește după program, în a doua parte a zilei, când stresul crește și mai mult după o zi epuizantă de muncă plus responsabilitățile zilnice. Căutăm să ne fie casa lună, masa plină, dar uităm, în agitația noastră, despre liniște, fericire și timp prețios alături de cei dragi.

Uitându-ne în calendarul creștin-ortodox, acesta vine cu mai multe zile de sărbătoare. Pentru români, aceste zile pică tocmai bine, oprindu-i din alergătură chiar și pentru câteva ore.

Calendarul creștin-ortodox arată următoarele sărbători în săptămâna 22 - 28 decembrie 2025:

22 decembrie, sărbătoare cu cruce neagră: Sfântul Ierarh Petru Movila

25 decembrie, sărbătoare cu cruce roșie: Crăciunul - Nașterea Domnului

26 decembrie, sărbătoare cu cruce roșie: Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana

27 decembrie, sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Arhidiacon Ștefan

