DCNews Stiri Galezii acuză migranții: „Fură gâște și rațe din parc pentru a le găti de Crăciun”
Data actualizării: 18:01 19 Dec 2025 | Data publicării: 17:55 19 Dec 2025

Galezii acuză migranții: „Fură gâște și rațe din parc pentru a le găti de Crăciun”
Autor: Alexandra Curtache

Rațe în parc Foto: Unsplash - Rațe
 

Mai multe gâște și rațe au dispărut dintr-un parc din Newport, iar localnicii bănuiesc că păsările ar fi fost furate de migranți pentru a fi consumate în perioada Crăciunului. 

Parcul Black Ash din Newport este bine cunoscut pentru numeroasele gâște și rațe pe care vizitatorii adoră să le vadă și să le hrănească.

Cu toate acestea, mai multe păsări au dispărut din parc, iar consilierii locali se tem că dispariția animalelor ar putea avea legătură cu mesele de Crăciun care se apropie.

În fiecare an de Crăciun, în UK se consumă aproximativ 250.000 de gâște, iar potrivit British Poultry Council, o pasăre hrănește în medie șase persoane. 

Localnicii au reacționat online la dispariții, suspectând că migranții sunt de vină, după zvonurile legate de europenii din est care prind lebede și crapi din apele britanice. 

Cel puțin cinci gâște au dispărut săptămâna aceasta

Consilierul local din Lliswerry, Allan Morris, a declarat pentru South West Argus: „Săptămâna trecută am fost contactat de proprietar, care este îngrijorat că cinci dintre gâștele sale au dispărut și că oamenii le iau pentru a le consuma. Numărul lor a scăzut semnificativ și nu este o coincidență, dat fiind că se apropie Crăciunul”.

Consilierul Morris a adăugat într-o postare online: „Dacă vedeți pe cineva hărțuind sau încercând să captureze una dintre gâște sau rațe, vă rugăm să-l opriți sau să sunați unul dintre consilierii locali și noi vom anunța proprietarul. Dacă doriți o gâscă pentru masa de Crăciun, cumpărați una de la supermarket sau de la măcelari”.

Poliția din Newport a găsit pe 15 decembrie șaptezeci de gâște sacrificate pentru carne aruncate în zona rurală din Terrington St Clement, Norfolk.

Consiliul West Norfolk a lansat un apel urgent pentru informații în urma descoperirii și a declarat că suspectează o legătură cu Crăciunul.

Au fost găsite în total 31 de gâște cenușii cu sfori în jurul gâtului și pieptul îndepărtat.

Citește și: Londra introduce măsuri „istorice” pentru limitarea migrației

De asemenea, pe 7 decembrie, în Wisbech, Cambs, au fost descoperite 39 de gâște cu picioare roz, cu pieptul îndepărtat.

Ambele grupuri au fost împușcate și abandonate pe marginea drumurilor.

Cllr Sandra Squire, membru al Cabinetului pentru Mediu și Coastă, a declarat conform Daily Mail: „ Aceste păsări au fost ucise în mod evident pentru carnea lor, dar nu a existat niciun control asupra sacrificării lor și nicio garanție că nu au suferit în mod nejustificat. Aceste păsări ar putea fi bolnave, iar tăierea lor ar fi putut fi efectuată în condiții nesanitare, ceea ce face consumul lor să fie nesigur pentru oameni. Ca o ultimă insultă, au fost aruncate pe marginea drumului, ceea ce este ilegal, deoarece aruncarea ilegală a deșeurilor poate atrage paraziți și creează un pericol pentru sănătate. Dacă cineva are informații despre acest lucru, vă rugăm să ne contactați pentru a ne ajuta să punem capăt acestui comportament”.

Un purtător de cuvânt al consiliului a adăugat că ar fi rezonabil să se suspecteze că descoperirea și măcelărirea au legătură cu perioada Crăciunului.

