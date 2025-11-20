Migranții vor primi bani pentru a părăsi Regatul Unit. Planul britanicilor pentru a-i face să plece

Secretarul de Interne britanic, Shabana Mahmood, a declarat că ia în considerare o „creștere semnificativă” a plăților pentru migranții care aleg să se întoarcă voluntar în țările lor de origine, spunând că politica este eficientă din punct de vedere financiar, potrivit The Independent.

Program-pilot pentru a-i face pe migranți să plece

Ea a precizat că a cerut oficialilor să „testeze un program-pilot” cu plăți majorate „doar pentru a vedea cum se schimbă comportamentul”, ca parte a unei reforme mai ample a politicii privind migrația. În prezent, Regatul Unit oferă plăți de până la 3.000 de lire sterline pentru unele persoane fără drept de ședere care acceptă să revină în țările lor.

„Sunt conștientă că această măsură nu este populară și nu le place multora, dar reprezintă o investiție eficientă, funcționează și, de cele mai multe ori, revenirea voluntară este cea mai rapidă modalitate de a-i ajuta pe oameni să se întoarcă în țara lor de origine”, a declarat Mahmood în podcastul BBC Political Thinking.

Guvernul a fost criticat după ce s-a aflat că un infractor sexual migrant, eliberat din greșeală din închisoare, a primit luna trecută 500 de lire sterline pentru a părăsi Regatul Unit. În total, în ultimii patru ani, autoritățile britanice au plătit migranților aproximativ 53 de milioane de lire sterline pentru a părăsi voluntar țara, conform sursei menționate anterior.

Reforma privind politica migrației, criticată

Parlamentarii laburiști au criticat ferm noile reforme propuse de Mahmood, care au ca scop descurajarea migranților să ceară azil în Regatul Unit și simplificarea expulzării persoanelor fără drept de ședere.

Ministerul britanic de Interne a prezentat aceste măsuri, inspirate din modelul strict aplicat în Danemarca, drept „cele mai importante schimbări din politica privind migrația din epoca modernă”.

Unii activiști de extremă dreapta, precum Tommy Robinson, au lăudat măsurile, însă Mahmood a subliniat că guvernul nu poate lăsa discuția despre migrație să fie dominată de extrema dreaptă. Ea a mai afirmat că se simte „profund jignită” când parlamentari citează astfel de persoane în Camera Comunelor și a respins ideea că ar urma limbajul altor partide, precum Reform UK.

Comunități de migranți în Regatul Unit. Câți dintre ei sunt români

Potrivit celor mai recente statistici ale guvernului britanic, în anul încheiat în martie 2025, 109.343 de persoane au solicitat azil în Regatul Unit, o creștere de 17% față de anul precedent. Cele mai frecvente naționalități ale solicitanților au fost pakistanezi, afgani și iranieni, iar mai mult de jumătate dintre aceștia erau bărbați adulți. Aproximativ o treime dintre solicitanți au ajuns în țară prin traversarea Canalului Mânecii cu ajutorul bărcilor.

Și România are o comunitate numeroasă de migranți în Regatul Unit. Potrivit unor statistici recente, comunitatea românească ar număra peste 1,2 milioane de persoane, informație susținută de ambasadoarea României la Londra.

