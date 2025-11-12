Cum se apără premierul britanic Starmer, după zvonurile că propriii miniștri ar încerca să-l înlăture

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a dat asigurări, miercuri, 12 noiembrie, că se află la conducerea unei „echipe unite”, la câteva ore după ce unul din miniștrii săi a dezmințit că ar fi vrut să îl răstoarne de la putere pe liderul laburist, foarte impopular după un an și jumătate de guvernare, transmite AFP.

Complot în guvernul britanic împotriva prim-ministrului?

Surse din Downing Street au afirmat marți seară, în discuții cu mai multe media britanice, că Starmer s-ar apăra în caz de tentativă de înlăturare a sa.

Potrivit unor zvonuri care circulă în Parlament, există miniștri care ar urmări acest deznodământ după prezentarea bugetului la sfârșitul lunii noiembrie.

Însă miercuri, Starmer, ajuns la putere după victoria zdrobitoare a Partidului Laburist în alegerile din iulie 2024, a afirmat, la sesiunea de întrebări și răspunsuri din parlament, că se află în fruntea unei „echipe unite”, declarație care a stârnit râsetele opoziției conservatoare.

Surse din Downing Street, prezentate de media ca „aliați” ai lui Starmer, au citat numele mai multor responsabili laburiști care „manevrează” pentru a-l înlocui: ministrul Sănătății, Wes Streeting, ministrul de Interne, Shabana Mahmood, și ministrul Energiei, Ed Miliband. „Nu îi voi cere demisia prim-ministrului. Îl susțin pe prim-ministru”, a afirmat Wes Streeting la canalul TV Sky News.

„Orice atac împotriva unui membru al cabinetului meu este total inacceptabilă”, a spus Starmer în fața deputaților, arătându-și sprijinul pentru Wes Streeting, care „face o muncă excelentă”.

Starmer s-a apărat, de asemenea, că ar fi „autorizat atacuri” împotriva unor membri ai guvernului său.

„Guvernul este în plin război civil”, a acuzat lidera opoziției conservatoare, Kemi Badenoch.

Premierul Starmer, nivel de popularitate scăzut printre britanici

Premierul Starmer este foarte impopular, fiind criticat pentru cum gestionează atât imigrația ilegală, cât și economia aflată în suferință.

Potrivit unui sondaj YouGov din 3 noiembrie, 73% dintre britanici au o părere nefavorabilă despre Keir Starmer.

El se confruntă și cu ascensiunea partidului Reform UK (extrema dreaptă) al lui Nigel Farage, situat pe primul loc în intențiile de vot de mai multe luni.

Următoarele alegeri parlamentare sunt prevăzute de-abia în 2029, însă guvernul va fi supus un test electoral important la scrutinele locale din mai 2026.

Șanse mari

Media britanice nu contenesc să speculeze asupra măsurilor impopulare pe care ministrul finanțelor, Rachel Reeves, le-ar putea anunța la prezentarea bugetului pe 26 noiembrie, printre care noi creșteri de taxe, după majorări puternice de impozite în 2025.

Conform regulilor interne ale Partidului Laburist, pentru înlăturarea lui Keir Starmer ar fi nevoie ca 20% dintre deputații laburiști, adică 80, să susțină demersul, scrie Agerpres.