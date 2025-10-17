Cazul românului anchetat pentru incendiarea proprietății premierului Keir Starmer

Unul dintre incendii a vizat fosta reşedinţă a liderului laburist din Kentish Town, în nordul Londrei, în noaptea de 11 spre 12 mai. Incendiul a provocat pagube la intrarea în imobil, unde Keir Starmer a locuit înainte de a se muta pe Downing Street nr. 10, în iulie 2024, relatează AFP şi Reuters.

Suspectați și de incendierea unui vehicul

Cei trei bărbaţi sunt de asemenea suspectaţi de implicare în incendierea unui vehicul pe 8 mai, pe strada fostului domiciliu al prim-ministrului, şi a altuia pe 11 mai, în faţa unei proprietăţi din cartierul Islington, tot în nordul capitalei.

Au pledat nevinovați

Roman Lavrinovici, în vârstă de 21 de ani, şi Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, ambii ucraineni, au pledat "nevinovaţi".



Instanţa nu l-a întrebat însă în actuala etapă şi pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetăţean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.

Nu este tratat ca un caz de terorism

Acest caz nu este tratat ca un caz de terorism, a indicat parchetul. Judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a apreciat că este "clar" că incendiile, care au avut loc în circumstanţe "opace", au fost "coordonate", iar cei trei au rămas în detenţie. Audierea pe fond este programată pentru 27 aprilie 2026, notează Agerpres.