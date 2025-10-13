Surpriză uriașă în topul celor mai bogate orașe din SUA: cine a preluat conducerea

După aproape un deceniu în care Atherton, California, a dominat topurile celor mai scumpe coduri poștale din Statele Unite, Fisher Island din Miami Beach a urcat în 2025 pe prima poziție, marcând o schimbare majoră în harta bogăției din America, conform Property Shark.

Ascensiunea Floridei reflectă nu doar creșterea spectaculoasă a prețurilor imobiliare, ci și o realiniere mai amplă a pieței de lux, în care statele de coastă continuă să domine, dar nord-estul pierde teren, iar interiorul țării înregistrează puncte fierbinți imobiliare noi.

Florida de Sud, noua capitală a luxului

Fisher Island, cod poștal 33109, a înregistrat un preț mediu de vânzare de 9,5 milioane de dolari în 2025, după o creștere record de 65% față de anul precedent. Cea mai ieftină proprietate a fost vândută cu 1,41 milioane de dolari, iar cea mai scumpă a atins aproape 23,7 milioane de dolari, fiind achiziționată de avocații William și Juliean Charouhis din Miami. Această evoluție spectaculoasă a marcat primul an din ultimul deceniu în care cel mai scump cod poștal al SUA nu a mai fost în California sau New York, evidențiind ascensiunea tot mai puternică a Floridei în segmentul ultra-luxos.

Potrivit experților în imobiliare, creșterea rapidă de pe Fisher Island este alimentată de cererea internațională și de atracția statului Florida pentru rezidenți cu venituri ridicate, care caută atât climat cald, cât și un stil de viață exclusivist.

California rămâne un jucător dominant

Deși a pierdut primul loc, Atherton, California (cod 94027), continuă să fie una dintre cele mai scumpe zone din țară, cu un preț mediu de 8,33 milioane de dolari, în creștere cu 5% față de 2024. Cele mai ieftine locuințe au început de la 3,2 milioane de dolari, în timp ce cea mai scumpă proprietate, de 51,5 milioane de dolari, a fost achiziționată de CEO-ul în tehnologie Stephen Luczo.

California domină și în topul 10, cu opt dintre cele mai scumpe coduri poștale, iar Newport Beach (92661) a urcat două locuri, ajungând la un preț mediu de 5,72 milioane de dolari. Această creștere de 20% de la an la an reflectă tendința constantă de apreciere a proprietăților de lux pe coasta Californiei, în special în enclavele de coastă și pe peninsulele exclusive.

În Greater Los Angeles, piața imobiliară de lux și-a menținut forța chiar și după impactul incendiilor devastatoare, în timp ce Bay Area și-a păstrat statutul de zonă metropolitană cu valoare ridicată, în ciuda unei ușoare contractări a prețurilor.

Nord-estul pierde teren

Regiunea nord-est a SUA a înregistrat în 2025 cea mai slabă performanță din ultimul deceniu. În centrul New York-ului, prețurile au pierdut teren față de anii anteriori, în timp ce Massachusetts a rămas în urmă față de Connecticut în ceea ce privește valoarea medie a locuințelor.

Cu toate acestea, anumite enclave de lux și-au menținut puterea. Sagaponack (11962) rămâne cel mai scump cod poștal din New York pentru al 10-lea an consecutiv, cu un preț mediu de 5,92 milioane de dolari, iar Water Mill (11976) continuă să fie a doua cea mai scumpă comunitate din Hamptons, cu 5,5 milioane de dolari. Chiar și cu scăderi modeste în ritm anual, prețurile din aceste zone sunt semnificativ mai mari decât înainte de pandemie, reflectând stabilitatea și atractivitatea pe termen lung a pieței de lux din nord-est.

Piața de lux din SUA: o hartă în schimbare

Clasamentul PropertyShark, aflat în al 10-lea an, se bazează pe prețurile medii de vânzare, nu pe listele inițiale, oferind o imagine fidelă a tranzacțiilor încheiate. În 2025, majoritatea piețelor de lux se află pe coastă, dar Florida de Sud se impune ca o forță tot mai mare, atrăgând atenția investitorilor și cumpărătorilor internaționali.

În total, 15 state au înregistrat puncte fierbinți cu proprietăți extrem de scumpe, de la enclavele de coastă și stațiunile montane la cartierele urbane exclusiviste. Anul 2025 a demonstrat astfel nu doar creșteri spectaculoase în anumite zone, ci și o realiniere a hărții bogăției, cu noi jucători care apar și regiuni tradiționale care își pierd treptat puterea.

Top 5 cele mai scumpe coduri poștale din SUA în 2025

Miami Beach, FL – 33109: 9.500.000 $

Atherton, CA – 94027: 8.333.000 $

Sagaponack, NY – 11962: 5.925.000 $

Newport Beach, CA – 92661: 5.721.000 $

Water Mill, NY – 11976: 5.500.000 $

Acest clasament evidențiază nu doar concentrarea bogăției în statele de coastă, ci și schimbările dramatice ale pieței de lux în SUA, cu Florida de Sud ieșind în prim-plan și redefinind limitele exclusivității imobiliare.