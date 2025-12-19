Cum arată cea mai sexy femeie în 2025, potrivit științei

Nimeni nu ar trebui să se judece în raport cu un standard ideal de frumusețe sau să simtă că nu se ridică la înălțimea idealurilor presupuse ale momentului.

Încercările de a folosi știința pentru a vedea care persoană are cel mai perfect chip au demonstrat, în esență, că, deși unele persoane celebre arată foarte atractiv, nici măcar ele nu pot obține un scor perfect în ceea ce privește aspectul pe care oamenii îl consideră cel mai atrăgător.

Ce spun statisticile

În ceea ce privește acest ultim sondaj, PlayersTime a studiat listele Maxim's Sexiest Women din 2016 până în 2025, în efortul de a obține informații despre toate trăsăturile considerate statistic cele mai atractive.

Potrivit acestora, cea mai sexy femeie în viață are, statistic, ochi căprui, păr lung și castaniu și o față în formă de inimă.

Trăsăturile sunt întunecate, înălțimea de 172 cm și, cel mai probabil are un tatuaj.

Cercetările lor privind listele cu „cele mai sexy femei” sugerează că aceasta este slabă și, cel mai probabil, nu trebuie să fi apelat la chirurgia estetică.

Din păcate, pentru cei care se întreabă dacă cineva care se potrivește acestei descrieri ar putea apărea în viața lor, este probabil ca ea să fie căsătorită, deoarece majoritatea persoanelor care au ajuns pe listele Maxim și au fost astfel evaluate în cadrul sondajului erau căsătorite.

Vedetele care se apropie cel mai tare de perfecțiune

Persoane precum Dua Lipa, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski și Shay Mitchell se apropie aparent destul de mult de această listă de criterii, deși, la fel ca în cazul altor încercări de a găsi un răspuns științific la întrebarea „care este cea mai atractivă persoană”, nu există nimeni care să corespundă perfect.

Și oricum, cine și-ar dori asta? Dacă toată lumea ar încerca să arate la fel, lumea ar fi cu siguranță mai plictisitoare.

PlayersTime a declarat: „Urmărind femeile care au apărut în topul Maxim Hot 100 între 2016 și 2025, vedem cum se dezvăluie o fascinantă tapiserie a farmecului contemporan. Numele se pot schimba, tendințele se pot modifica, dar anumite calități rămân magnetice: eleganța, părul ondulat care captează lumina, prezența plină de încredere și acel amestec evaziv de tinerețe și rafinament.

De-a lungul a aproape un deceniu de Hot 100, un lucru este clar: în timp ce gusturile evoluează, cele mai memorabile femei emană o combinație de frumusețe, încredere și prezență incontestabilă care menține cultura atentă, vorbitoare și intrigată la nesfârșit”.

De asemenea, au studiat calitățile pe care oamenii le apreciază cel mai mult la bărbați, pe baza listelor „Cel mai sexy bărbat în viață” realizate de revista People între 2017 și 2025, câștigătorul din acest an fiind Jonathan Bailey, care se pare că se apropie foarte mult de profilul științific întocmit de PlayersTime.

Se pare că are o înălțime de cel puțin 183 cm, păr șaten și ochi căprui, barbă îngrijită și un corp atletic, și probabil are și câteva tatuaje.