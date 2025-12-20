€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Momentul unic în care tot răul s-a evaporat și a apărut Miruță, ministrul erou. ”Un om onest, curat la suflet! Viitorul președinte al României!”
Data actualizării: 13:52 20 Dec 2025 | Data publicării: 13:44 20 Dec 2025

Momentul unic în care tot răul s-a evaporat și a apărut Miruță, ministrul erou. ”Un om onest, curat la suflet! Viitorul președinte al României!”
Autor: D.C.

Radu Miruta ministrul economiei arhiva foto Radu Miruță, ministru al Economiei/ arhivă foto
 

Ministrul Economiei, Radu Miruță, viitor al Apărării, a folosit o expresie jignitoare despre romi, când s-a referit la domiciliul său, respectiv că stă în același loc, că nu se mută.

Imediat, au apărut critici la adresa ministrului Radu Miruță, care a folosit acea expresie din limba română, atât de jignitoare pentru minoritatea romă. 

Roma for Democracy România consideră că limbajul lui Radu Miruță a fost ”nu doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”. În consecință, a anunțat că va face plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Nicolae Păun, deputat al romilor în Parlament și președintele APRPE, a anunțat că nu ”va vota în Parlament pentru învestirea lui Radu Miruță ca ministru al Apărării, pentru că e un rasist”. 

Momentul în care totul a fost uitat

Reacțiile, inițial au fost de rău. Apoi, ceva s-a întâmplat. Ministrul Miruță și-a cerut scuze și toate criticile, brusc, s-au evaporat, fiind înlocuite de aplauze. Unii chiar și-au dat și jos pălăria. 

”Da, am folosit o expresie total nepotrivită. Îmi cer scuze sincer față de toți cei care s-au simțit ofensați. (...) Cei care mă cunosc știu că nu sunt și nu am fost niciodată rasist, că am relații foarte bune și de respect cu oameni din toate comunitățile, inclusiv cu cea pe care expresia respectivă o etichetează greșit. Dar pentru cei care mă cunosc doar de la distanță, vreau să fie clar: jignirea unui om sau a unei comunități nu face parte din cine sunt și nici din valorile mele. (...) Scuze și mulțumesc cǎ mǎ trageți de mânecă atunci când greșesc!” a scris ministrul Miruță pe Facebook. 

”Alții au distrus o țară întreagă”

Imediat, dincolo de postarea ministrului distribuită de aproape 250 de ori, de cele 11.000 de reacții și peste o mie de comentarii, rețeaua socială s-a umplut de apărători și admiratori. Aproape să credem că ministrul Miruță, cel care anterior, vreme de câteva ore, a fost profund taxat, aproape că nici nu a spus ce a spus. 

Au urmat sute de scuze găsite lui Radu Miruță: 

  • Domnule Ministru, nu ați făcut nicio greșeala! Nu ați jignit pe nimeni! Ăsta este stilul de viață tradițional nomadic al romilor! Să terminăm odată cu fandoselile!
  • O vorbă greșită și scuze publice. Alții au distrus o țară întreagă și n-au spus niciodată „îmi pare rău”. Respect, Radu Miruță.
  • Foarte frumos, domnule ministru. Mult succes!
  • Este o expresie, nimic mai mult.
  • Respect! Nu pentru greșeală, ci pentru asumare.
  • Un om onest, curat la suflet! Viitorul președinte al României!
  • Personal nu cred că era cazul să vă scuzați pentru folosirea unei sintagme des utilizate in limbajul colocvial. Cei care v-au criticat exagerează cu corectitudinea politică.
  • Expresia nu trebuie să jignească pe nimeni. Așa se spune la noi.
  • Faptul că ești atacat (din direcțiile cunoscute) este cel mai bun barometru al competentei tale! "Baga mare" și nu te/ne lăsa!
  • O simplă expresie în opinia mea, dar postarea asta arată ca sunteți şi un OM exceptional, pe lângă cel mai bun ministru din parlamentul României. Şi ca să închei şi eu cu o expresie: câinii vor lătra, dar caravana tot va trece!
  • Se numește asumare, chiar pentru o expresie uzitată des în societatea românească! Asta înseamnă demnitate a unui leader de urmat! Mergeți înainte, vă susțin!


Asfel de mesaje au curs și curg pe pagina de Facebook a ministrului Economiei, Radu Miruță, și nu numai. Așa cum ne-am obișnuit, miniștrii USR și - în general - politicienii USR au ajuns, sprijiniți puternic de președintele Nicușor Dan, un fel de luceferi blânzi ai României, cărora li se aplică o singură vorbă românească, orice ar face: doar cine nu muncește, nu greșește. Altfel, despre asumare prea puțin se vorbește din tabăra USR. Cât despre muncă, se pare, vedem, contează mai mult ceea ce se transmite decât ceea ce se face, respectiv percepția publică. Sau superficialitatea. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
radu miruta
jignire
ministrul economiei
ministrul apararii
usr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Istoria neștiută a covorului roșu: De la tragedia din Grecia Antică la simbolul celebrității de azi
Publicat acum 6 minute
Programul Lidl de Crăciun și Revelion. Ce decizie a luat compania
Publicat acum 35 minute
Calendar ortodox decembrie 2025. Sărbători în 22, 25, 26 și 27 decembrie
Publicat acum 37 minute
Curse anulate pe Aeroportul din Iaşi și zboruri redirecţionate către Otopeni şi Cluj din cauza ceții
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Leonard Doroftei a pierdut un milion de dolari: Le-am zis de 10 ori că mi-e rău!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close