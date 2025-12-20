Momentul unic în care tot răul s-a evaporat și a apărut Miruță, ministrul erou. ”Un om onest, curat la suflet! Viitorul președinte al României!”

Imediat, au apărut critici la adresa ministrului Radu Miruță, care a folosit acea expresie din limba română, atât de jignitoare pentru minoritatea romă.

Roma for Democracy România consideră că limbajul lui Radu Miruță a fost ”nu doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”. În consecință, a anunțat că va face plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Nicolae Păun, deputat al romilor în Parlament și președintele APRPE, a anunțat că nu ”va vota în Parlament pentru învestirea lui Radu Miruță ca ministru al Apărării, pentru că e un rasist”.

Momentul în care totul a fost uitat

Reacțiile, inițial au fost de rău. Apoi, ceva s-a întâmplat. Ministrul Miruță și-a cerut scuze și toate criticile, brusc, s-au evaporat, fiind înlocuite de aplauze. Unii chiar și-au dat și jos pălăria.

”Da, am folosit o expresie total nepotrivită. Îmi cer scuze sincer față de toți cei care s-au simțit ofensați. (...) Cei care mă cunosc știu că nu sunt și nu am fost niciodată rasist, că am relații foarte bune și de respect cu oameni din toate comunitățile, inclusiv cu cea pe care expresia respectivă o etichetează greșit. Dar pentru cei care mă cunosc doar de la distanță, vreau să fie clar: jignirea unui om sau a unei comunități nu face parte din cine sunt și nici din valorile mele. (...) Scuze și mulțumesc cǎ mǎ trageți de mânecă atunci când greșesc!” a scris ministrul Miruță pe Facebook.

”Alții au distrus o țară întreagă”

Imediat, dincolo de postarea ministrului distribuită de aproape 250 de ori, de cele 11.000 de reacții și peste o mie de comentarii, rețeaua socială s-a umplut de apărători și admiratori. Aproape să credem că ministrul Miruță, cel care anterior, vreme de câteva ore, a fost profund taxat, aproape că nici nu a spus ce a spus.

Au urmat sute de scuze găsite lui Radu Miruță:

Domnule Ministru, nu ați făcut nicio greșeala! Nu ați jignit pe nimeni! Ăsta este stilul de viață tradițional nomadic al romilor! Să terminăm odată cu fandoselile!

O vorbă greșită și scuze publice. Alții au distrus o țară întreagă și n-au spus niciodată „îmi pare rău”. Respect, Radu Miruță.

Foarte frumos, domnule ministru. Mult succes!

Este o expresie, nimic mai mult.

Respect! Nu pentru greșeală, ci pentru asumare.

Un om onest, curat la suflet! Viitorul președinte al României!

Personal nu cred că era cazul să vă scuzați pentru folosirea unei sintagme des utilizate in limbajul colocvial. Cei care v-au criticat exagerează cu corectitudinea politică.

Expresia nu trebuie să jignească pe nimeni. Așa se spune la noi.

Faptul că ești atacat (din direcțiile cunoscute) este cel mai bun barometru al competentei tale! "Baga mare" și nu te/ne lăsa!

O simplă expresie în opinia mea, dar postarea asta arată ca sunteți şi un OM exceptional, pe lângă cel mai bun ministru din parlamentul României. Şi ca să închei şi eu cu o expresie: câinii vor lătra, dar caravana tot va trece!

Se numește asumare, chiar pentru o expresie uzitată des în societatea românească! Asta înseamnă demnitate a unui leader de urmat! Mergeți înainte, vă susțin!



Asfel de mesaje au curs și curg pe pagina de Facebook a ministrului Economiei, Radu Miruță, și nu numai. Așa cum ne-am obișnuit, miniștrii USR și - în general - politicienii USR au ajuns, sprijiniți puternic de președintele Nicușor Dan, un fel de luceferi blânzi ai României, cărora li se aplică o singură vorbă românească, orice ar face: doar cine nu muncește, nu greșește. Altfel, despre asumare prea puțin se vorbește din tabăra USR. Cât despre muncă, se pare, vedem, contează mai mult ceea ce se transmite decât ceea ce se face, respectiv percepția publică. Sau superficialitatea.