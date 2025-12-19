€ 5.0896
DCNews Stiri Lifturi pentru blocurile vechi: PSD lansează programul „Lift pentru Viață”, destinat pentru 4 milioane de români
Data actualizării: 19:57 19 Dec 2025 | Data publicării: 19:53 19 Dec 2025

Lifturi pentru blocurile vechi: PSD lansează programul „Lift pentru Viață”, destinat pentru 4 milioane de români
Autor: Alexandra Curtache

Lift Foto: Unsplash
 

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat depunerea, la Senat, a proiectului de lege pentru demararea programului mațional „Lift pentru Viață”, care vizează construirea de lifturi în blocurile de trei și patru etaje.

„Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Naţional 'Lift pentru Viaţă', unul dintre cele mai mari proiecte socio-economice din ultimii ani, destinat construirii de lifturi la blocurile de trei sau patru etaje, construite înainte de 1990. Prin acest program, aproximativ 3,8 milioane de români, în special locatarii cu probleme speciale (vârstnici, persoane cu dizabilităţi) din aproape 90.000 de blocuri, vor beneficia de condiţii decente pentru accesul în propriile locuinţe", a transmis Cazanciuc, într-o postare pe Facebook.

Potrivit social-democratului, pentru început, cadrul legal conceput prevede derularea unui proiect-pilot vizând 100 de blocuri la nivel naţional, împărţite în fiecare judeţ, realizat prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Citește și: Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Obiective sociale și economice majore

„Cele patru obiective majore sunt: redarea demnităţii şi independenţei persoanelor cu mobilitate redusă; sprijinirea familiilor şi reducerea poverii fizice şi emoţionale, consolidarea unei societăţi incluzive, solidare şi moderne şi dezvoltarea economică pe orizontală, nu doar pe verticală, prin crearea a mii de locuri de muncă", a precizat Robert Cazanciuc.

Proiectul-pilot va sta la baza demersurilor pentru ca, în exerciţiul bugetar 2028 - 2034 al Uniunii Europene, să poate fi aprobată o linie de finanţare dedicată acestui program naţional, a explicat senatorul PSD. 

lifturi
blocuri vechi
lift pentru viață
