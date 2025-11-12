€ 5.0846
Stiri

Robert Cazanciuc: Lift pentru viață, un proiect pentru instalarea de lifturi în blocurile de 3 și 4 etaje
Data publicării: 15:46 12 Noi 2025

Robert Cazanciuc: Lift pentru viață, un proiect pentru instalarea de lifturi în blocurile de 3 și 4 etaje
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc Robert Cazanciuc: Pentru unii, un lift poate părea un detaliu tehnic. Foto: Facebook Robert Cazanciuc
 

Am lansat la Senat, în dezbatere, Programul Național „Lift pentru viață” – un proiect ambițios, care își propune instalarea de lifturi în blocurile de 3 și 4 etaje din România, acolo unde mobilitatea este o provocare zilnică, a anuțat Robert Cazanciuc.

"Am vorbit, astăzi, despre o nevoie socială reală, despre soluții tehnice, dar și financiare, alături de zeci de participanți, cărora le mulțumesc pentru implicare și pentru dorința de a ajuta aproape 4 milioane de români care locuiesc în aproape 100.000 de blocuri defavorizate - președintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreședintele executiv pentru drepturi sociale, comisarul european Roxana Mînzatu, Federația Patronatelor din Construcții, Universitatea Tehnică de Construcții, ca parteneri ai proiectului, senatori, reprezentanți ai ministerelor de resort, ai agențiilor de dezvoltare regională, ai companiilor de ascensoare, ai asociațiilor proprietarilor de locuințe, persoanelor cu dizabilități și pensionarilor, precum și reprezentanți ai mass-media, cu rol covârșitor în promovarea acestei inițiative și în conștientizarea importanței unui astfel de proiect național.

Și m-am bucurat să văd din partea tuturor mult entuziasm și o dorință autentică de a implementa și de a derula un astfel de program, de o importanță egală cu a celui de reabilitare termică a blocurilor.

Nu rămâne decât să avem o voință politică conjugată și coerentă, pentru ca, prin acest program, să ne asumăm o datorie simplă, dar esențială: aceea de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Deoarece mobilitatea nu este un privilegiu, este un drept.

Pentru unii, un lift poate părea un detaliu tehnic.
Pentru alții, înseamnă libertate, demnitate, șansa de a trăi normal.
Este ceea ce le permite să iasă din casă, să meargă la medic, la cumpărături, la o plimbare sau pur și simplu să se bucure de viață.

„Lift pentru viață” nu este doar despre infrastructură. Este despre oameni. Despre o Românie care respectă, sprijină și oferă șanse egale tuturor.

În perioada următoare vom evalua legislația primară, condițiile tehnice și financiare care pot permite instalarea unor astfel de lifturi. De asemenea, vor fi demarate proiecte-pilot care să faciliteze evaluarea cadrului normativ, tehnic și financiar în vederea implementării programului național. In același timp, recum și inițierea demersurilor pentru ca acest proiect să beneficieze de o linie dedicată de finanțare europeană în noul cadru bugetar 2028-2034", a anunțat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

