DCNews Stiri Programul Lidl de Crăciun și Revelion. Ce decizie a luat compania
Data publicării: 15:02 20 Dec 2025

Programul Lidl de Crăciun și Revelion. Ce decizie a luat compania
Autor: Alexandra Firescu

Lidl Magazin Lidl - Foto Andrei Itu DC News
 

Marile magazine și-au anunțat programul de Crăciun și Revelion, dar iată ce a anunțat Lidl.

Lidl România, închis trei zile

Lidl România le oferă tuturor angajaților trei zile libere cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou pentru a petrece sărbătorile împreună cu cei dragi. Astfel, magazinele vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie 2025, în prima zi a noului an, pe 1 ianuarie 2026, urmând ca activitatea să fie reluată vineri, 2 ianuarie.

Această măsură face parte din angajamentul pe termen lung al companiei de a asigura condiții de muncă echilibrate și pachete de beneficii competitive pentru toți angajații săi, care să le susțină bunăstarea pe termen lung.

Programul magazinelor Lidl de Crăciun și Revelion

În perioada sărbătorilor de iarnă, orarul de funcționare al magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:

  • De luni, 15 decembrie, până marți, 23 decembrie, programul va fi între orele 07:00 – 22:00;
  • În ziua de miercuri, 24 decembrie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul 07:00 – 18:00;
  • Joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, toate magazinele Lidl din țară vor fi închise;
  • De sâmbătă, 27 decembrie, până marți, 30 decembrie, programul magazinelor va fi între orele 07:00 – 22:00;
  • În ziua de miercuri, 31 decembrie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul 07:00 – 18:00;
  • Joi, 01 ianuarie 2026, toate magazinele Lidl din țară vor fi închise;
  • Vineri, 02 ianuarie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul 10:00 – 18:00.

Începând cu ziua de sâmbătă, 03 ianuarie 2026, magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.

