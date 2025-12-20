Programul Lidl de Crăciun și Revelion. Ce decizie a luat compania

Marile magazine și-au anunțat programul de Crăciun și Revelion, dar iată ce a anunțat Lidl.
Lidl România le oferă tuturor angajaților trei zile libere cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou pentru a petrece sărbătorile împreună cu cei dragi. Astfel, magazinele vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie 2025, în prima zi a noului an, pe 1 ianuarie 2026, urmând ca activitatea să fie reluată vineri, 2 ianuarie.
Această măsură face parte din angajamentul pe termen lung al companiei de a asigura condiții de muncă echilibrate și pachete de beneficii competitive pentru toți angajații săi, care să le susțină bunăstarea pe termen lung.
În perioada sărbătorilor de iarnă, orarul de funcționare al magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:
Începând cu ziua de sâmbătă, 03 ianuarie 2026, magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.
de Val Vâlcu