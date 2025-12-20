€ 5.0896
Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Ucraina și Portugalia, parteneri în producția de drone maritime
Data publicării: 15:46 20 Dec 2025

Ucraina și Portugalia, parteneri în producția de drone maritime
Autor: Iulia Horovei

luis montenegro volodimir zelenski Premierul portughez Luis Montenegro (stânga) și președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta), la vizita prim-ministrului în Ucraina. Sursa foto: Agerpres
 

Ucraina și Portugalia au convenit asupra co-producției de drone maritime ucrainene.

Ucraina și Portugalia au convenit să producă în comun drone maritime fabricate în Ucraina, potrivit lui Oleksandr Kamyshin, consilier al președintelui Ucrainei. 

Ucraina oferă expertiză Portugaliei pentru dronele maritime

„Am dovedit că dronele noastre funcționează eficient împotriva navelor de război și submarinelor rusești. Acum vor ajuta Portugalia să apere Europa de pe mare”, a scris Kamyshin pe platforma de socializare X, citat de Report.

Citește și: Ucraina va primi, din ianuarie, arme și din România, nu doar din Polonia, anunță comandantul Keller (NATO)

Prima vizită a premierului portughez Montenegro în Ucraina

Prim-ministrul portughez Luís Montenegro a sosit la Kiev, vineri, în prima sa vizită oficială în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el și Luís Montenegro au adus un omagiu soldaților ucraineni căzuți la datorie.

„Amintire veșnică tuturor războinicilor noștri, fiecărui ucrainean care și-a dat viața pentru ca Ucraina să poată trăi”, a spus Zelenski. Luís Montenegro urmează să poarte discuții cu președintele Zelenski, prim-ministrul Iulia Svyrîdenko și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Ștefanciuk. 

„Mai mult decât orice altă țară, Ucraina are nevoie în mod natural de solidaritatea și apropierea noastră, ca să nu mai vorbim de angajamentul nostru; „Exact asta aducem”, a susținut Montenegro.

Prim-ministrul portughez a adăugat că Ucraina are nevoie urgentă de asistență financiară și a spus că Portugalia continuă să ofere atât sprijin bilateral, cât și prin diverse programe umanitare, sociale, militare și politice. 

Citește și: Ucraina transmite că împrumutul de 90 de miliarde acordat de UE e, de fapt, nerambursabil

Negocieri privind pacea în Ucraina au loc în SUA, astăzi, 20 decembrie, la Miami, Florida, între părțile americană și rusă.

ucraina
razboi
portugalia
drone
Comentarii

