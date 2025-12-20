Ucraina și Portugalia, parteneri în producția de drone maritime

Ucraina și Portugalia au convenit să producă în comun drone maritime fabricate în Ucraina, potrivit lui Oleksandr Kamyshin, consilier al președintelui Ucrainei.

Ucraina oferă expertiză Portugaliei pentru dronele maritime

„Am dovedit că dronele noastre funcționează eficient împotriva navelor de război și submarinelor rusești. Acum vor ajuta Portugalia să apere Europa de pe mare”, a scris Kamyshin pe platforma de socializare X, citat de Report.

Prima vizită a premierului portughez Montenegro în Ucraina

Prim-ministrul portughez Luís Montenegro a sosit la Kiev, vineri, în prima sa vizită oficială în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el și Luís Montenegro au adus un omagiu soldaților ucraineni căzuți la datorie.

„Amintire veșnică tuturor războinicilor noștri, fiecărui ucrainean care și-a dat viața pentru ca Ucraina să poată trăi”, a spus Zelenski. Luís Montenegro urmează să poarte discuții cu președintele Zelenski, prim-ministrul Iulia Svyrîdenko și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Ștefanciuk.

„Mai mult decât orice altă țară, Ucraina are nevoie în mod natural de solidaritatea și apropierea noastră, ca să nu mai vorbim de angajamentul nostru; „Exact asta aducem”, a susținut Montenegro.

Prim-ministrul portughez a adăugat că Ucraina are nevoie urgentă de asistență financiară și a spus că Portugalia continuă să ofere atât sprijin bilateral, cât și prin diverse programe umanitare, sociale, militare și politice.

Negocieri privind pacea în Ucraina au loc în SUA, astăzi, 20 decembrie, la Miami, Florida, între părțile americană și rusă.