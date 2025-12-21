Vlad Voiculescu bagă capul în poză lângă Ciprian Ciucu. Herjeu: "Nu încetează să mă uimească tupeul lui"

Decizia lui Vlad Voiculescu de a băga capul în poză lângă Ciprian Ciucu, după o campanie în care a făcut tot posibilul să-l denigreze și l-a acuzat că a susținut haosul urbanistic din București este criticată și de Radu Herjeu.

"Pe mine nu încetează să mă uimească tupeul lui Vlad Voiculescu, deși mi-e clar de mult că numai așa poți ajunge unde a ajuns el. Sigur, ajutat și de naivitatea care bate spre prostie a unor talibani!

Deci, cum, după ce ai spus o grămadă de minciuni despre Ciucu în acel clip electoral mizer, filmat la Cotroceni cu participarea extraordinară a președintelui României, acum te pozezi zâmbitor lângă el???

Fi-mi-ar scârbă de oportunismul și impostura voastră!" a scris Radu Herjeu pe Facebook.

Ce spunea în campanie Vlad Voiculescu despre Ciprian Ciucu

Vlad Voiculescu s-a implicat activ în campania electorală pentru primăria Capitalei în favoarea lui Cătălin Drulă. Doar ca Voiculescu nu s-a oprit doar în a promova imaginea lui Drulă, ci a condus o adevarată luptă pentru a-i șifona imaginea lui Ciucu, cel pe care îl vedea ca principal contracandidat pe zona de dreapta. Așa s-a născut și celebrul clip de la Cotroceni (ulterior eliminat de Biroul Electoral Central), acolo unde inclusiv președintele Nicușor Dan a fost folosit ca armă împotriva lui Ciucu. În clip, Drulă și Voiculescu acuzau PNL București și pe Ciucu de faptul că nu au respectat angajamentele pentru oprirea "abuzurilor urbanistice". Mesajele erau confirmate de Nicușor Dan.

Au fost și alte postări critice ale lui Vlad Voiculescu la adresa lui Ciprian Ciucu, în timpul campaniei electorale:

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. Iar adevărul este simplu: el putea fi oprit după alegerile din 2020. O spune chiar președintele Nicușor Dan. Atunci exista o șansă reală ca administrația condusă de Nicușor Dan, alături de USR și PNL, să pună capăt abuzurilor urbanistice și dezvoltării haotice care sufocă orașul. Dar pentru asta era nevoie ca PNL București să își respecte angajamentele și să continue colaborarea. Din păcate, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, PNL a ales să nu respecte acel parteneriat cu Nicușor Dan și la sectoare să procedeze la fel ca înainte. Rezultatul îl vedem cu toții: autorizații discutabile, blocuri înghesuite, spații verzi sacrificate și un oraș care, în anumite locuri, numai ca un oraș european nu arată”, a spus Vlad Voiculescu.

Ciucu n-a mai suportat și a spus că este "prea mult" ce face Vlad Voiculescu

Ciucu a ieșit public și l-a acuzat că Vlad Voiculescu a trecut linia roșie și că minte "cu premeditare"

„Eu înțeleg disperarea electorală, dar ce este mult, este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE în clipul de promovare electorală în care apare dl. Președinte Nicușor Dan! Minte cu premeditare. A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor și că eu eram președinte al PNL București. Nu știu dacă clipul care în care apare Președintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, a scris Ciucu, într-o postare pe Facebook din perioada campaniei electorale.

După tot acest scandal, Vlad Voiculescu a apărut zâmbind și s-a pozat la Primăria București alături de Ciprian Ciucu, chiar în ziua preluării mandatului.