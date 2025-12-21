€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Politica Vlad Voiculescu bagă capul în poză lângă Ciprian Ciucu. Herjeu: "Nu încetează să mă uimească tupeul lui"
Data publicării: 13:35 21 Dec 2025

Vlad Voiculescu bagă capul în poză lângă Ciprian Ciucu. Herjeu: "Nu încetează să mă uimească tupeul lui"
Autor: D.C.

vlad voiculescu
 

Vlad Voiculescu s-a fotografiat lângă Ciprian Ciucu, la preluarea mandatului de edil a celui din urmă, deși l-a atacat pe parcursul întregii campanii electorale.

Decizia lui Vlad Voiculescu de a băga capul în poză lângă Ciprian Ciucu, după o campanie în care a făcut tot posibilul să-l denigreze și l-a acuzat că a susținut haosul urbanistic din București este criticată și de Radu Herjeu. 

"Pe mine nu încetează să mă uimească tupeul lui Vlad Voiculescu, deși mi-e clar de mult că numai așa poți ajunge unde a ajuns el. Sigur, ajutat și de naivitatea care bate spre prostie a unor talibani!

Deci, cum, după ce ai spus o grămadă de minciuni despre Ciucu în acel clip electoral mizer, filmat la Cotroceni cu participarea extraordinară a președintelui României, acum te pozezi zâmbitor lângă el???

Fi-mi-ar scârbă de oportunismul și impostura voastră!" a scris Radu Herjeu pe Facebook. 

Ce spunea în campanie Vlad Voiculescu despre Ciprian Ciucu 

Vlad Voiculescu s-a implicat activ în campania electorală pentru primăria Capitalei în favoarea lui Cătălin Drulă. Doar ca Voiculescu nu s-a oprit doar în a promova imaginea lui Drulă, ci a condus o adevarată luptă pentru a-i șifona imaginea lui Ciucu, cel pe care îl vedea ca principal contracandidat pe zona de dreapta. Așa s-a născut și celebrul clip de la Cotroceni (ulterior eliminat de Biroul Electoral Central), acolo unde inclusiv președintele Nicușor Dan a fost folosit ca armă împotriva lui Ciucu. În clip, Drulă și Voiculescu acuzau PNL București și pe Ciucu de faptul că nu au respectat angajamentele pentru oprirea "abuzurilor urbanistice". Mesajele erau confirmate de Nicușor Dan. 

Au fost și alte postări critice ale lui Vlad Voiculescu la adresa lui Ciprian Ciucu, în timpul campaniei electorale:

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. Iar adevărul este simplu: el putea fi oprit după alegerile din 2020. O spune chiar președintele Nicușor Dan. Atunci exista o șansă reală ca administrația condusă de Nicușor Dan, alături de USR și PNL, să pună capăt abuzurilor urbanistice și dezvoltării haotice care sufocă orașul. Dar pentru asta era nevoie ca PNL București să își respecte angajamentele și să continue colaborarea. Din păcate, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, PNL a ales să nu respecte acel parteneriat cu Nicușor Dan și la sectoare să procedeze la fel ca înainte. Rezultatul îl vedem cu toții: autorizații discutabile, blocuri înghesuite, spații verzi sacrificate și un oraș care, în anumite locuri, numai ca un oraș european nu arată”, a spus Vlad Voiculescu.

Ciucu n-a mai suportat și a spus că este "prea mult" ce face Vlad Voiculescu 

Ciucu a ieșit public și l-a acuzat că Vlad Voiculescu a trecut linia roșie și că minte "cu premeditare"

„Eu înțeleg disperarea electorală, dar ce este mult, este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE în clipul de promovare electorală în care apare dl. Președinte Nicușor Dan! Minte cu premeditare.  A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor și că eu eram președinte al PNL București. Nu știu dacă clipul care în care apare Președintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”,  a scris Ciucu, într-o postare pe Facebook din perioada campaniei electorale.

După tot acest scandal, Vlad Voiculescu a apărut zâmbind și s-a pozat la Primăria București alături de Ciprian Ciucu, chiar în ziua preluării mandatului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan: "Magistrații mi-au cerut întâlniri confidențiale. Voiau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți la Cotroceni"
Publicat acum 35 minute
Vlad Voiculescu bagă capul în poză lângă Ciprian Ciucu. Herjeu: "Nu încetează să mă uimească tupeul lui"
Publicat acum 43 minute
Dronă de mari dimenisuni prăbușită în Argeș. A fost găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Femeie găsită decedată cu răni prin înjunghiere, în Pitești. Poliția face verificări
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Acuzații de incoerență, după măsurile de austeritate. Hossu: Ei își cumpără mașini de lux, care nu se justifică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close