DCNews Stiri Decizie importantă a CCR. Nicușor Dan: "Voi putea contesta o lege pentru orice motiv"
Data actualizării: 20:11 20 Dec 2025 | Data publicării: 20:06 20 Dec 2025

Decizie importantă a CCR. Nicușor Dan: "Voi putea contesta o lege pentru orice motiv"
Autor: Bogdan Bolojan

nicusor dan, președintele romaniei Imagine cu Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos - Octav Ganea
 

Nicușor Dan anunță că va putea contesta o lege pentru orice motiv, după o decizie recentă a CCR.

Nicușor Dan spune că decizia Curții Constituționale îl ajută în sensul că va putea contesta o lege chiar dacă aceasta a fost deja retrimisă în Parlament pentru reexaminare. 

Decizia CCR vine ca urmare a unei sesizări făcute chiar de președintele Nicușor Dan. 

"Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.

Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției.
Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare," anunță Nicușor Dan. 

Președintele României este recunoscut pentru numeroasele procese la care a participat chiar și în timpul mandatului de primar al Bucureștiului. Acesta a avut numeroase litigii și participa personal la procesele pe care le considera importante. 

Comentarii

Comentarii

