Decizie importantă a CCR. Nicușor Dan: "Voi putea contesta o lege pentru orice motiv"

Nicușor Dan spune că decizia Curții Constituționale îl ajută în sensul că va putea contesta o lege chiar dacă aceasta a fost deja retrimisă în Parlament pentru reexaminare.

Decizia CCR vine ca urmare a unei sesizări făcute chiar de președintele Nicușor Dan.

"Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.

Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției.

Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare," anunță Nicușor Dan.

Președintele României este recunoscut pentru numeroasele procese la care a participat chiar și în timpul mandatului de primar al Bucureștiului. Acesta a avut numeroase litigii și participa personal la procesele pe care le considera importante.