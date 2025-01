Noul portret oficial de președinte al lui Donald Trump / foto în articol

Echipa de tranziţie a preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, a publicat joi portretul oficial al acestuia în calitate de preşedinte în care apare cu o expresie foarte asemănătoare cu cea din fotografia făcută în 2023 la închisoarea din comitatul Fulton, statul Georgia, informează EFE și Agerpres.



În acest portret, Trump pozează încruntat, uşor aplecat în faţă, cu o privire îngheţată, ceea ce a provocat comparaţii cu fotografia făcută când a fost arestat pentru scurt timp la închisoarea din Fulton pentru un caz de imixtiune electorală în statul Georgia în care era acuzat.



Este vorba de unul din cele patru cazuri penale cu care se confrunta Donald Trump, dar care acum fie sunt blocate, fie acuzaţiile au fost retrase înainte de învestirea sa ca preşedinte pe 20 ianuarie. Singurul caz în care a fost condamnat este unul în New York pentru ascunderea unor plăţi făcute actriţei porno Stormy Daniels. Cu toate acestea, judecătorul nu i-a impus închisoare sau amendă.



Echipa de tranziţie nu a comentat aspectul fotografiei lui Trump, dar a remarcat că "portretele oficiale au fost lansate şi sunt impresionante!".



Spre deosebire de actuala imagine, portretul din primul mandat de preşedinte (2016-2021) îl înfăţişa pe Donald Trump zâmbind călduros în faţa unui drapel american.



Echipa de tranziţie a lansat şi portretul oficial al următorului vicepreşedinte, J.D. Vance, în care acesta apare zâmbind cu buzele închise.



Atât Trump, cât şi Vance poartă costume albastre cu cămăşi albe şi cravate albastre. Trump poartă, de asemenea, un ac cu steagul american pe reverul jachetei.



Aceste portrete oficiale vor fi afişate în ambasadele SUA din întreaga lume şi vor fi primul lucru pe care cetăţenii americani îl vor vedea când vor intra în birourile şi departamentele guvernamentale.

