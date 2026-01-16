Tinu Sebeșanu, antreprenor cu peste trei decenii de experiență în turism, ospitalitate și dezvoltare imobiliară, spune că în România cererea pentru achiziționarea de apartamente și case noi este mult mai mare decât capacitatea dezvoltatorilor de a construi, într-un mediu în care autorizațiile se primesc foarte greu.

"La noi decalajul dintre cerere și ofertă a fost debalansat artificial prin politicile administrațiilor locale, nu datorită pieței. Deci noi, astăzi, dacă am avea condițiile, noi nu putem construi cât poate lumea să cumpere, sau cât ar vrea să cumpere", a spus Tinu Sebeșanu la DC NEWS.

"În continuare ne spunenți asta?", a întrebat Bogdan Chirieac.

Tinu Sebeșanu, exemplul București - Ilfov

"Da, și o voi spune încă mulți ani pentru că cererea este foarte mare. Acum, dacă vorbim de cererea solvabilă, adică oameni care pot să-și ia credite, acolo normal cererea este mai mică pentru că dobânzile sunt mari, mulți nu se mai califică, dar cererea latentă este mult mai mare decât oferta.

Dacă vă dau ca exemplu București - Ilfov, poate să ducă cel puțin la 30-35 de mii de unități pe an, iar noi azi construim undeva la sub 15 mii. Cam acesta este decalajul și de aici și creșterea de prețuri, unul dintre motivele creșterilor de prețuri", a explicat Tinu Sebeșanu.

