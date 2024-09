Cât trebuie să cântărească, de fapt, ghiozdanele copiilor. Revolta părinților: Mentalitatea este tot învechită! Dr. Ulici Alexandru arată adevăratul pericol

VEZI ȘI: România Educată, pe banii părinților. Cât plătește în plus familia unui copil de clasa I pentru auxiliare, markere, hârtie sau gardian

Cunoștințele cântăresc mult - la propriu. Zilnic, copiii de clase primare își cară la școală ghiozdanele mult prea grele pentru vârsta lor. Asta pentru că pe lângă manualele de comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului, religie și limba engleză, majoritatea profesorilor mai cer și caiete auxiliare, plus caiete A5: velin, tip 1, de mate, în funcție de orarul din ziua respectivă. Tocmai din acest motiv mulți părinți se revoltă că în majoritatea școlilor din România nu există vestiare, nici măcar câte un dulap în fiecare clasă în care copiii să își poată lăsa rechizitele sau manualele de care nu au nevoie acasă. O mămică din Galați ne-a povestit că fiul ei este nevoit să care zilnic minimum 3 manuale, deși acasă lucrează doar de pe auxiliare sau de pe fișe.

"Băiatul meu mai mereu spune că nu își poate căra ghiozdanul, că e prea greu. În una din zilele în care ne întorceam de la școală, când i l-am dus eu, ca de obicei, m-am întrebat oare cât cântărește acesta de fapt. Am ajuns acasă și de curiozitate l-am pus pe cântar. Avea 4 kilograme. Mi se pare deosebit de mult. Deși în unele zile poate fi un pic mai ușor deoarece au mai puține cărți de cărat, în ziua cea mai aglomerată a săptămânii, când are patru manuale, caietele speciale, caietele simple, penarul dotat cu carioci, creioane etc, apă și cutia cu mâncare - are 4 kilograme. Pentru un copil mic și fragil este foarte mult, abia de-l ridică. Și după ne mai mirăm de ce la vârste fragede avem tot felul de boli... Sincer, nu înțeleg de ce nu se poate pune un dulap în clasă. Ni se spune ba că nu există spațiu, ba că nu există bani... Nu se vrea", spune Raluca, din Galați, mama unui băiețel din clasa I.

"Schimbările se fac de la rădăcină"

Aceeași problemă este semnalată și de o mamă din Iași. Femeia are o fetiță care, de asemenea, merge în clasa I. Și ea ca și alți copii se plânge acasă de ghiozdanul prea greu.

"În goana după performanțele elevilor pe care se construiesc "imagini" de școli, profesorii și cei din minister uită că schimbările se fac de la rădăcină. Degeaba ne străduim să introducem abordări noi în metodele de predare dacă mentalitatea este tot învechită iar în structura școlilor nu se schimbă nimic - afară e vopsit gardul.... Dacă școlile ar împrumuta din alte modele, unde sunt disponibile vestiare pentru elevi.... Cei mici, de exemplu un elev de clasa I, este nevoit să ducă un rucsac de peste 3 kilograme - 5 zile pe săptămână. Acest efort, deși pare nesemnificativ, în timp îi poate afecta pe cei mici, ducând la probleme ale spatelui", ne-a spus Maria, din Iași, mama unei fetițe de clasa I.

Greutatea ghiozdanului și sănătatea copilului: Explicația unui ortoped pediatru

Pentru a afla dacă într-adevăr un ghiozdan prea greu poate duce la probleme grave la spatelui în cazul copiilor, l-am contactat pe prof. dr. Ulici Alexandru, medic primar pe secția Ortopedie Pediatrică – Chirurgie Ortopedie Pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Acesta a venit cu o informație care probabil îi va liniști pe părinți: rucsacul greu nu poate duce direct la scolioză.

"Faptul că un copil duce zilnic un rucsac mai greu nu duce direct la scolioză. Mai grav este dacă acel rucsac nu este dus corect, dacă bretele nu sunt reglate la același nivel sau dacă acesta este dus doar pe un umăr. Totuși, greutatea unui ghiozdan nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului", a explicat pe prof. dr. Ulici Alexandru.

Unii părinți, crezând că astfel le mai ușurează copiilor din povară, aleg ghiozdanele tip troller. Par mai ușor de cărat pentru că au roți, dar prof. dr. Ulici Alexandru avertizează că sunt chiar mai rele pentru sănătatea copilului decât cele normale. Acesta pot fi greu de tras pe scări sau pe teren accidentat. În plus, chiar și fără conținut, ghiozdanele tip troller pot fi mai grele decât ghiozdanele tradiționale.

"La școala copilului meu elevii au un dulap în care își lasă manualele, rechizitele. Sunt utile pentru că nu le mai cară pe toate zilnic la școală și înapoi. S-ar putea face așa în orice școală din România, nu costă o avere un dulap, dar nu se vrea, nu există interes", ne-a mai spus medicul.

