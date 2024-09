România Educată, pe banii părinților. Cât plătește în plus familia unui copil de clasa I pentru auxiliare, markere, hârtie sau gardian

Dreptul la învăţătură din Constituția României prevede că învățământul de stat în țara noastră este absolut gratuit, potrivit legii.

"(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

(3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.

(4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

(5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.

(6) Autonomia universitară este garantată.

(7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege", prevede legea.

Învăţământul de stat, gratuit doar pe hârtie

Frumos scris pe hârtie, nu? Românii plătesc cele mai mari taxe din Uniunea Europeană pe muncă, am merita învățământ gratuit. În realitate însă, România este educată și cu contribuția financiară considerabilă și a părinților. Lista produselor cumpărate de părinți este lungă și nu ține cont dacă ai sau nu ai bani - trebuie. Se întâmplă cam peste tot în țară, dar pentru a înțelege mai clar situația și care sunt mai exact cheltuielile acoperite de părinți, pe lângă rechizitele și uniformele cumpărate la început de an, voi oferi exemplul unei clase întâi de la o școală din Iași.

Auxiliarele elevilor, pe banii părinților

Copiii au început noul an școlar luni, 9 septembrie, iar după festivitatea de deschidere, cei din clasa I și-au primit manualele, patru la număr: comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului, religie și limba engleză. În weekendul de dinaintea începerii anului școlarr, părinții au primit pe grupul de WhatsApp un mesaj de la învățătoare: "Bună ziua! Anul acesta vom lucra pe manualele de la Editura Edu, manuale care nu se returnează la finalul anului școlar, le rămân lor. Am discutat și cu colegele de la celelalte clase și cele mai potrivite auxiliare ar fi tot cele pe care le propun cei de la Edu, pentru că vin în completarea manualelor pe care ei le primesc. Aceasta este oferta lor. Vă gândiți și dacă sunteți de acord ar trebui să dăm comanda la începutul săptămânii viitoare pentru a le primi cât mai repede. Se va face o comandă comună, la nivel de școală. E vorba de pachetul de bază".

Pachetul de bază menționat de doamna învățătoare costă 83 de lei. Părinții, fără a pune prea multe întrebări, s-au mobilizat rapid și au strâns bănuții pentru a putea fi plasată comanda. La câteva zile după, aceștia au fost anunțați și despre faptul că trebuie să achite suma de 60 de lei de copil pentru gardianul școlii.

"Bună ziua! Stimați părinți, școala noastră are la intrarea elevilor un gardian. Gardianul asigură paza și protecția tuturor copiilor din școală, în baza unui contract dintre Asociația Partenerilor Educaționali ai Școlii și firma de pază. Pentru a achita facturile către firma de pază, fiecare copil trebuie să achite anual 60 lei. Se poate achita în 2 tranșe (30 lei până în decembrie 2024 și 30 până în mai 2025) sau integral", este cel de-al doilea mesaj primit de părinți.

Teoretic, părinților li s-a spus că nu sunt obligați să plătească gardianul, dar ar fi totuși de dorit să facă acest lucru. În practică însă, cine refuză să plătească această sumă întâmpină dificultăți atunci când are nevoie de adeverințe de la secretariatul școlii, iar unii părinți care au elevi mai mari la aceeași școală s-au plâns că le-a fost interzis accesul pe platforma școlii pentru a accesa catalogul și a vedea rezultatele școlare ale copilului atunci când au refuzat să plătească acești bani, așa că de nevoie au achitat taxa.

Revolta părinților

A trecut o zi, iar părinții elevilor din clasa I s-au trezit cu un nou mesaj pe grupul de WhatsApp, de această dată un mesaj scris de profesoara de engleză a copiilor și redirecționat de doamna învățătoare.

"Bună! Trimit link-ul cu auxiliarul pe care îl propun pentru engleză. Cei mici pot să îl țină în dulap la școală pentru a nu le căra mereu după ei. O zi faină!".

Auxiliarul în cauză costă 40 de lei. Acesta a fost momentul în care unii părinți s-au revoltat de faptul că li se tot cer lucruri suplimentare, deși, teoretic, învățământul este gratuit.

"Bună ziua, cel care îl au deja dat nu este ok, de ce trebuie să mai suplimentăm cu alte manuale?", a intervenit o mamă.

"De la școală au primit manual, propunerea doamnei este pentru auxiliar", i-a răspuns învățătoarea.

"Și este obligatoriu auxiliarul?", a întrebat femeia.

"Nu, e doar o propunere, părinții decid. Ce trebuie obligatoriu pentru ora de Engleză e un caiet cu foaie velină", i-a spus învățătoarea.

"Îmi scuzați intervenția. Pentru auxiliare nu se poate și un pdf? Sunt școli de renume care ajung să printeze pdf-uri", a întrebat o altă mamă, dar nu a mai primit răspuns pentru că restul părinților au început să transfere banii pentru auxiliarele la Engleză.

Șervețele umede, top hârtie, marker - alți bani din buzunarele părinților

Așa se face că deși, teoretic nu este obligatoriu, practic părintele este obligat să cumpere. Din moment ce mare parte din părinți au fost de acord să cumpere auxiliarele, s-au conformat și cei care nu erau de acord pentru că în caz contrar copiii lor nu ar fi avut de pe ce să lucreze la ore în momentul în care ceilalți colegi ar fi făcut exerciții din auxiliar.

Pe lângă sumele menționate până acum, părinților din această clasă li s-a cerut să aducă câte un top de hârtie A 4 care costă în medie 15 lei, câte un marker pentru tablă magnetică care costă în medie 5 lei, câte un pachet de șervețele umede care costă iar în jur de 5 lei și câte o cutie de șervețele uscate care costă în medie cam 10 lei. Dacă facem un calcul (83+60+40+15+5 +5 +10), constatăm că în prima săptămână de școală părinții unui elev de clasa I trebuie să cheltuite alți 118 lei, asta după ce au dat alte câteva sute de lei pentru rechizite și uniforme școlare. În cazul unei familii cu un copil suma poate fi suportabilă, dar în cazul celor care au 2-3 copii sau mai mulți toate aceste cheltuieli devin o adevărată povară.

Între timp, Ministerul Educației condiționează bursele pentru elevii din familii monoparentale. În acest an pentru acest tip de bursă se încadrează doar elevii care provin din familii monoparentale care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de un salariu minim net pe economie - adică aproximativ 2.300 lei/lună.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News