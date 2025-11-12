€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Donald Trump îi cere președintelui Israelului să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu
Data actualizării: 14:31 12 Noi 2025 | Data publicării: 14:30 12 Noi 2025

Donald Trump îi cere președintelui Israelului să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu
Autor: Dana Mihai

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Donald Trump - Foto: Agerpres
 

Donald Trump a cerut grațierea lui Netanyahu și în timpul vizitei sale din Israel, în contextul proceselor pentru corupție ale premierului.

Preşedintele israelian Isaac Herzog a primit o scrisoare din partea omologului său american Donald Trump în care îl îndeamnă să ia în considerare acordarea unei graţieri prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a anunţat miercuri biroul lui Herzog, citat de Reuters.

Scrisoarea trimisă de Trump la Ierusalim stârnește reacții pe scena politică israeliană

Netanyahu se confruntă cu un proces de lungă durată pentru corupţie, iar Trump a cerut în mod repetat graţierea aliatului său apropiat. Netanyahu neagă acuzaţiile şi a pledat nevinovat.

"Deşi respect absolut independenţa sistemului de justiţie israelian şi cerinţele sale, cred că acest 'caz' împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine multă vreme, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, este o urmărire penală politică şi nejustificată", a declarat Trump în scrisoarea difuzată de biroul lui Herzog.

"Vă cer prin prezenta să-l iertaţi complet pe Benjamin Netanyahu, care a fost un prim-ministru formidabil şi decisiv în timpul războiului şi care acum conduce Israelul într-o eră a păcii", se arată în scrisoarea preşedintelui SUA publicată de cabinetul lui Herzog.

"Preşedintele Herzog exprimă o preţuire deosebită pentru preşedintele Trump şi îşi reiterează profunda recunoştinţă pentru sprijinul său ferm acordat Israelului", a declarat biroul preşedintelui israelian într-un comunicat publicat pe canalele sale oficiale, potrivit EFE.

"Cu toate acestea, şi fără a aduce atingere celor de mai sus", continuă biroul lui Herzog, "aşa cum a precizat clar preşedinţia în permanenţă, oricine doreşte să obţină o graţiere prezidenţială trebuie să depună o cerere oficială în conformitate cu procedurile stabilite".

Trump a cerut grațierea lui Netanyahu și în timpul vizitei din Israel

În timpul vizitei sale în octombrie în Israel, Donald Trump l-a îndemnat, de asemenea, pe Herzog să-l graţieze pe premier, într-un discurs adresat parlamentului israelian.

Netanyahu şi-a descris calvarul juridic drept o vânătoare de vrăjitoare orchestrată de stânga pentru a răsturna un lider ales de dreapta.

Benjamin Netanyahu, care nu a fost încă condamnat, are trei procese deschise: dosarele 1.000 şi 2.000, pentru fraudă şi abuz de încredere, şi dosarul 4.000, considerat cel mai grav, legat de favoruri oferite omului de afaceri Shaul Elovich, care controla compania de telecomunicaţii Bezeq şi site-ul web Walla News şi care a beneficiat financiar în schimbul unei acoperiri mediatice favorabile pentru premier şi soţia sa. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
benjamin netanyahu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Schimbări la clasa a IX-a, an școlar 2026-2027. Daniel David: Reducere drastică a analfabetismului funcțional în 4 ani
Publicat acum 14 minute
A murit Horia Moculescu. Mesajul cutremurător al fiicei sale: "Tată, nu pot să respir"!
Publicat acum 29 minute
Nicușor Dan îi mulțumește după 4 zile lui Donald Trump, care a lăudat România
Publicat acum 44 minute
Șofer cu permisul suspendat, prins încercând să mituiască polițiștii cu 200 de euro
Publicat acum 52 minute
Funcţionar de la APIA, implicat într-o schemă de fraudare a fondurilor europene
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close