DCNews Stiri Mercedes a deschis producția de mașini electrice în Ungaria: Până la 1 milion de mașini pe an
Data publicării: 17:37 19 Ian 2026

Mercedes a deschis producția de mașini electrice în Ungaria: Până la 1 milion de mașini pe an
Autor: Iulia Horovei

mercedes masini firma logo Logo Mercedes. Sursa foto: Unsplash

Compania Mercedes-Benz a început producţia de serie a noului model complet electric GLB la fabrica din Kecskemét, din centralul Ungariei, având ca obiectiv să ajungă la o producție anuală de un milion de mașini.

 

Mercedes-Benz a început producţia de serie a noului model complet electric GLB la fabrica din Kecskemét, din centralul Ungariei, care în curând va putea majora producţia până la 350.00 de unităţi pe ani, sprijinind obiectivul ţării de a ajunge la o producţie anuală de un milion de maşini, a anunţat luni ministrul Comerţului şi Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, informează MTI şi publicaţia Hungary Today.

Oficialul a participat la ceremonia de lansare a producţiei Mercedes-Benz şi a subliniat că acest pas este o altă piatră de hotar importantă a strategiei de dezvoltare a companiei germane, servind ca o fundaţie solidă pentru viitorul ei portofoliu, şi, în acelaşi timp, un mare succes pentru Kecskemét şi Ungaria.

Cel mai mare angajator din regiune

El a declarat că Mercedes-Benz a construit a doua fabrică a grupului în Kecskemét, aceasta fiind şi cea mai mare unitate auto a Ungariei în oraş. Oficialul a adăugat că firma are în prezent 4.500 de angajaţi, fiind cel mai mare angajator din regiune.

În ultimi şapte ani, 452 de mari investiţii legate de industria auto, în valoare totală de 6.800 miliarde de forinţi, au fost făcute în Ungaria, şi au dus la crearea a 65.000 de noi locuri de muncă, aducând valoarea producţiei în industria auto peste 10.000 miliarde de forinţi pe an, a apreciat Péter Szijjártó.

Acesta a adăugat: „Securitatea economică şi fizică este acum mai importantă ca niciodată. În plus, un argument bun în favoarea Ungariei este că are cele mai scăzute impozite din Europa, iar forţa de muncă din Ungaria este fără îndoială printre cele mai bune din Europa”.

El a subliniat că Ungaria este una din cele doar trei ţări din lume unde au capacităţi de producţie toate cele trei mărci auto premium din Germania, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ungaria
mercedes
masini
electric
