DCNews Stiri Trump, criticat la Davos de guvernatorul Californiei. Cu ce l-a comparat
Data actualizării: 13:06 22 Ian 2026 | Data publicării: 13:06 22 Ian 2026

Trump, criticat la Davos de guvernatorul Californiei. Cu ce l-a comparat
Autor: Elena Aurel

Presedintele american Donald Trump Preşedintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Guvernatorul Californiei a criticat la Davos modul în care administrația Trump a distrus alianțele create după Al Doilea Război Mondial.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a criticat joi, cu prilejul unei intervenţii la Forumul Economic Mondial de la Davos, 'distrugerea' de către administraţia preşedintelui Donald Trump a alianţelor create la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, transmite AFP şi Agerpres. 

"Nu este puţin lucru să distrugi mai mult de 80 de ani de alianţe. Este nevoie de decenii şi decenii pentru a construi încrederea, organizaţiile, arhitectura pe care se bazează toate acestea. Sunt suficiente câteva săptămâni, câteva tweet-uri, ore sau minute, câteodată, pentru a le distruge", a afirmat guvernatorul Californiei.

"Distrugerea nu este forţă. Administraţia Trump este slăbiciune deghizată în forţă", a insistat democratul american, care ar putea candida pentru Casa Albă în 2028.

VEZI ȘI: Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol

Guvernatorul democrat l-a comparat pe Trump cu o "specie invadatoare"

Preşedintele Donald Trump a ţinut miercuri la Davos un discurs agresiv faţă de europeni, înainte de a anunţa în mod surprinzător un proiect de acord cu NATO referitor la Groenlanda.

Guvernatorul democrat, un critic virulent şi regulat al preşedintelui republican, l-a comparat pe Trump cu o "specie invadatoare" în viaţa politică americană.

"Am putea să ne pierdem Republica aşa cum o cunoaştem", a prevenit Newsom. "Ţara noastră a devenit de nerecunoscut în spaţiul câtorva luni. Este alertă roşie, roşie de semnalizare pentru Statele Unite", a adăugat el.

Donald Trump "simte slăbiciunea ca nimeni altul. Aceasta este marea lui forţă, marele lui talent", a apreciat Newsom, înainte de a chema la "ripostă" şi "să se răspundă lovitură după lovitură" preşedintelui american.

VEZI ȘI: Speculații și teorii: De ce a purtat Macron ochelari de soare în sală la Davos. Explicația medicului Monica Pop

