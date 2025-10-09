Se cere arestarea lui Călin Georgescu. Plângere de ultimă oră la Parchet. Ce gest a făcut

Deputatul PNL Alexandru Muraru anunță că a depus plângere la Parchetul General după un nou salut legionar al lui Călin Georgescu. El cere arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale, din 2024.

”În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România” consideră Alexandru Muraru.

Gestul făcut de Călin Georgescu, pe scările unei biserici din Buftea

Gestul lui Călin Georgescu a fost făcut la Buftea, pe scările unei biserici. Liberalul spune că nu vorbim despre ”o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice”.

”A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite” subliniază Muraru, care atenționează că fostul candidat la prezidențiale transformă obligațiile controlului judiciar ”într-o scenă pentru manifestări extremiste”.

”Plimbările sale pe la poliție și biserici au devenit pretexte pentru a-și ralia susținătorii și pentru a testa limitele legii și ale răbdării noastre” mai transmite Alexandru Muraru.

Plângere nouă la PÎCCJ pe numele lui Călin Georgescu

”Din acest motiv, anunț public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive” anunță liderul PNL Iași.

Liberalul adaugă că ”Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale. Partidul Național Liberal va folosi toate pârghiile legale și politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului”.