Ploaia de stele Leonide. Cum o mai poți admira dacă ai ratat vârful din 17 noiembrie
Data publicării: 09:30 18 Noi 2025

Ploaia de stele Leonide. Cum o mai poți admira dacă ai ratat vârful din 17 noiembrie
Autor: Doinița Manic

ploaie de stele leonide Ploaie de stele. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Ai ratat punctul maxim al ploii de stele Leonide de pe 17 noiembrie? Nu te întrista, încă o mai poți vedea.

Ploaia de meteori Leonide a atins vârful pe 17 noiembrie, oferind un spectacol activ pe cer. Chiar dacă momentul maxim a trecut și poate nu ai reușit să-l observi, vestea bună este că Leonidele nu s-au încheiat. Fenomenul rămâne activ până marți, 2 decembrie, așa că încă există șanse să surprinzi câțiva meteori, scrie Fox Carolina.

Ce șanse mai ai să vezi ploaia de stele Leonide


În zilele care urmează după punctul maxim al ploii de stele, numărul de meteori vizibili scade treptat. Totuși, în nopțile apropiate de vârf încă pot fi observați meteori, chiar dacă într-un ritm mai redus. Rata estimată este de aproximativ 5 meteori pe oră, față de aproximativ 10 meteori pe oră în timpul vârfului.

Chiar și cu o frecvență mai mică, Leonidele sunt cunoscute pentru meteori rapizi și luminoși, ceea ce înseamnă că pot oferi câteva momente spectaculoase chiar și după vârful din 17 noiembrie.

Unde să privești pe cer


Pentru cele mai bune șanse de observare, privește spre est. Constelația Leul – punctul din care par să vină meteori – se va afla deasupra orizontului estic. În dreapta ei îl vei putea vedea pe Jupiter, un reper luminos ușor de identificat.

Nu este nevoie de telescop sau instrumente speciale: fenomenul este vizibil cu ochiul liber.

Sfaturi pentru o observare reușită

  • Lasă-ți ochii să se obișnuiască cu întunericul. Ai nevoie de aproximativ 20–30 de minute pentru ca vederea să se adapteze complet.
  • Îndepărtează-te de lumina artificială. Zonele fără poluare luminoasă cresc semnificativ șansele de a vedea meteori.
  • Privește o zonă cât mai largă de cer. Meteori pot apărea oriunde, chiar dacă punctul lor de origine este în Leu.
  • Îmbracă-te bine. Observarea cerului noaptea poate dura, iar temperaturile pot fi scăzute.

Fenomen activ până în decembrie


Deși activitatea va continua să scadă, Leonidele rămân vizibile până pe 2 decembrie. Așa că, dacă vremea este favorabilă și cerul senin, merită să arunci o privire pe cer și în aceste zile.

