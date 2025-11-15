Ploaia de stele Leonide atinge punctul maxim pe 17 noiembrie. Cum se poate admira

Dacă luna octombrie este dedicată Orionidelor, luna noiembrie aduce Leonidele, un fenomen mai rar, dar extrem de spectaculos în anii în care devine activ.

Leonidele sunt considerate una dintre cele mai rapide și spectaculoase ploi de stele, oferind un spectacol intens pentru pasionații de astronomie.

Leonidele vor fi vizibile pe 17 noiembrie, după miezul nopții

În 2025, Leonidele vor fi vizibile în noaptea de 17 noiembrie, după miezul nopții, oferind observatorilor șansa de a vedea stele căzătoare rapide și luminoase.

Curentul de meteori Leonide îți atinge maximul în noaptea dintre 17 spre 18 noiembrie 2025, când pot fi observați, în condiții ideale, un număr de până la 10 - 20 meteori pe oră.

Deși intensitatea variază de la an la an, Leonidele sunt cunoscute pentru faptul că, ocazional, pot produce adevărate "furtuni de meteori", evenimente extrem de rare, în care se pot vedea sute sau chiar mii de meteori pe oră.

Ploaia de stele pare să provină din direcția constelației Leul sau Leo, de unde și denumirea de "Leonide". Cel mai bun moment pentru a le observa este după miezul nopții, când radianul se ridică mai sus pe cer.

Cum se poate observa o ploaie de stele

Observarea unei ploi de stele este una dintre cele mai accesibile activități astronomice.

Nu ai nevoie de telescop sau echipament special, ci doar de câteva condiții simple:

alege să stai într-un loc fără lumină artificială precum zonele din afara orașului, câmpuri, zone de munte sau marginea localităților.

Poluarea luminoasă este principalul inamic dacă vrei să observi o ploaie de stele.

privește spre cerul întunecat, nu direct spre constelație, pentru că meteorii pot apărea oriunde pe cer, nu doar în direcția constelației Leul. Privirea trebuie relaxată, iar ochii au nevoie de aproximativ 15 - 20 de minute ca să se obișnuiască cu întunericul.

Stelele căzătoare se văd cel mai bine cu ochiul liber, fiind prea rapide pentru un telescop.

Norii, umezeala sau Luna plină pot afecta vizibilitatea ploii de stele. În noiembrie 2025, faza Lunii va fi favorabilă pentru Leonide, constribuind la un cer mai întunecat.

Cum se formează Leonidele

"Leonidele sunt cunoscute mai ales pentru furtunile de meteoriți din anii 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 și 2002. Aceste explozii de activitate meteorică sunt cel mai bine observate când obiectul părinte, cometa 55P/Tempel-Tuttle, se află aproape de periheliu (cel mai apropiat punct de Soare).

Totuși, nu este materialul proaspăt pe care îl vedem de la cometă, ci mai degrabă resturile de la reveniri anterioare, care se întâmplă să fie și cele mai dense în același timp.

Din păcate, se pare că Pământul nu va întâlni niciun nor dens de resturi până în 2099. Prin urmare, când cometa se va întoarce în 2031 și 2064, s-ar putea să nu existe furtuni de meteoriți, dar probabil vor fi câteva spectacole frumoase de activitate Leonidă, când rata va depăși 100 pe oră", American Meteor Society.

Ei bine, Leonidele sunt asociate cu cometa 55P/Tempel-Tuttle, care lasă în ruma ei un nor de paricule de praf cosmic pe orbita Pământului.

Când planeta noastră traversează această zonă, particulele, numite meteorizi, intră în atmosferă cu viteze extrem de mari, unori depășind 70 km/s.

Aceast viteză face ca Leonidele să fie foarte luminoase, să lase dâre vizibile pe cer și să producă uneori meteori extrem de strălucitori.

"Acești meteori sunt cauzați de fluxuri de resturi cosmice numite meteoroizi care intră în atmosfera Pământului cu viteze extrem de mari pe traiectorii paralele. Centrul de date meteorologice al IAU enumeră peste 900 de ploi de meteori suspectate, dintre care aproximativ 100 sunt bine stabilite", potrivit American Meteor Society.